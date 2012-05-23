برنامه های فرهنگی در زندانها توسعه یابد/ آمادگی حوزه هنری برای مشارکت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مؤمنی شریف صبح چهارشنبه در حاشیه جشن سوم خرداد در زندان دورود اظهار داشت: در قالب هنر می توان فرهنگ دفاع مقدس را به شکلی مطلوب نهادینه کرد.

وی با بیان اینکه هنر دارای سه ویژگی است، افزود : تأثیر گذاری، فراگیری و ماندگاری هنر در همه حوزه ها از ویژگیهای مهم آن است که مجموع این محاسن از اثربخشی هنر حکایت دارد.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: فرهنگ جبهه با توجه به ویژگیهای منحصر به فردی که دارد می تواند تا همیشه در میان مردم ما اثر گذار باشد به طوریکه بیان واقعیات هشت سال دفاع مقدس جوانان را به سوی خدایی شدن سوق خواهد داد.

مؤمنی شریف بیان داشت: اتفاقات فرهنگی که در زندانهای لرستان رخ داده و طی آن ضمن توزیع کتابهایی با موضوعات دفاع مقدس، مسابقاتی در این زمینه برگزار شده جای تقدیر دارد و شاید این فعالیتها در این حجم و وسعت در نوع خود منحصر به فرد باشد.

وی با بیان اینکه تصور دیگری از زندان در اذهان وجود دارد، تصریح کرد: خوشبختانه زندانهای کنونی هیچ شباهتی با زندانهای قبل از انقلاب ندارند.

وی افزود: آنچه مسلم است احترام به حقوق زندانیان و حفظ شخصیت و وجهه انسانی آنها در حال حاضر یکی از برجسته ترین خصوصیات زندانهای کشور است و این موضوع در زندان دورود و دیگر زندانهای استان نیز به خوبی قابل مشاهده می شود.

رئیس حوزه هنری کشور یادآور شد: در حوزه نشر و ترویج فرهنگ غنی اسلام و انقلاب باید با تمام توان کار کرد و این حوزه آمادگی دارد در کنار زندانها در امر اصلاح و تربیت زندانیان حضور جدی داشته باشد.