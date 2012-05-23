آلودگی هوا مردم کردستان را عذاب می دهد/ پیام نور نیازمند اصلاح ساختار

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با اساتید و مسئولان دانشگاه پیام نور کردستان اظهار داشت: متاسفانه داستان ریزگردهای عربی و آلودگی هوا باعث بروز مشکلات مختلفی برای مردم شده است و باید این وضع را در کمترین زمان ممکن ساماندهی کرد.

وی ادامه داد: در حالی که در گذشته کردستان دارای پاکی و مساعدی بود ولی متاسفانه چند سالی است که دیگر مردم این استان به راحتی نمی توانند نفس بکشند که این وضعیت مایه تاسف است و نگرانی بیشتر در این است که کسی برای درمان این وضعیت اقدامی و تلاش نمی کند.

نماینده منتخب مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به سابقه کاری خود در دانشگاه پیام نور به عنوان عضو هیئت علمی و استاد گفت: ساختار دانشگاه پیام نور در کشور مناسب نیست و باید تلاش کرد تا این ساختار به کلی تغییر پیدا کند.

وی با انتقاد از رئیس فعلی دانشگاه پیام نور کشور یادآور شد: در شرایط فعلی مراکز استانی در سیستم دانشگاه پیام نور دارای جایگاه مناسبی نیستند و به همین دلیل نیز این وضعیت مشکلات متعددی را برای واحدهای استانی به وجود آورده است و بعضی از اعضای هیئت علمی و یا اساتید برای پیگیری یک خواسته خود سالها در نوبت جواب قرار می گیرند.

قادرمرزی با اشاره به این نکته که دیدن رئیس جمهور خیلی راحت تر از دیدن رئیس دانشگاه پیام نور کشور است، افزود: برای یک محیط دانشگاهی و مرکز آموزش عالی مناسب نیست که بدون توجه به مسئله کیفیت تنها در فکر ارتقاء کمیت باشد و باید این دیدگاه را در مورد پیام نور اصلاح کرد.

وی در پایان با اشاره به لزوم تلاش نمایندگان جدید مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مطالبات این استان بیان کرد: وحدت و همدلی نمایندگان می تواند بخش زیادی از مسائل و مشکلات این استان را رفع کند.

سالار مرادی نماینده منتخب مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران به همراه حامد قادرمرزی نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در این نشست حضور داشتند و به سوالات مطرح شده از سوی حاضران پاسخ دادند.