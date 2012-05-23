  1. سیاست
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

بهترین شیوه تعامل مجلس با دولت از نگاه حداد عادل

بهترین شیوه تعامل مجلس با دولت از نگاه حداد عادل

منتخب اول مردم تهران در انتخابات مجلس نهم بهترین شیوه تعامل نهاد قانونگذاری با دولت را "صبر" و "انجام وظایف قانونی بدون تنش آفرینی" عنوان کرد و گفت که در مجلس هفتم بر اساس همین رویکرد عمل می‌کرده است.

غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: اینکه روابط دولت و مجلس روز به روز بدتر شود و اختلافات در سطح جامعه بروز و ظهور یابد، امر پسندیده ای نیست.

وی با ابراز تاسف نسبت به رسانه ای شدن اختلافات میان سران قوا در ماه های اخیر، خاطر نشان کرد: مردم انتظار ندارند اخباری بشنوند که از ناهماهنگی میان سران قوا حکایت دارد.

حدادعادل بر همین اساس متذکر شد که "مجلس نهم باید مصلحت کلی انقلاب را در نظر بگیرد و در روابط قوه مقننه با قوه مجریه، مصلحت های فراتر از رابطه دولت و مجلس مد نظر باشد".
 
رئیس مجلس هفتم درباره بهترین شیوه تعامل مجلس و دولت، گفت: بهترین راه تعامل دولت و مجلس "صبوری" و "انجام وظایف قانونی بدون تنش آفرینی" است.
 
وی در پاسخ به این سوال که خود او در دوران ریاست مجلس چگونه با دولت تعامل می کرد، توضیح داد: در مجلس هفتم تا جایی که توانستیم در تعامل با دولت صبر کردیم و هر جا هم لازم دیدیم، طبق قانون اقدام کردیم.
 
حداد عادل پیش از این نیز در سخنانی گفته بود که اقتدار مجلس با قدرت نمایی و مجادلات لفظی حفظ نمی شود.
کد مطلب 1610291

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