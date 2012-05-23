بهترین شیوه تعامل مجلس با دولت از نگاه حداد عادل

غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: اینکه روابط دولت و مجلس روز به روز بدتر شود و اختلافات در سطح جامعه بروز و ظهور یابد، امر پسندیده ای نیست.

وی با ابراز تاسف نسبت به رسانه ای شدن اختلافات میان سران قوا در ماه های اخیر، خاطر نشان کرد: مردم انتظار ندارند اخباری بشنوند که از ناهماهنگی میان سران قوا حکایت دارد.

حدادعادل بر همین اساس متذکر شد که "مجلس نهم باید مصلحت کلی انقلاب را در نظر بگیرد و در روابط قوه مقننه با قوه مجریه، مصلحت های فراتر از رابطه دولت و مجلس مد نظر باشد".

رئیس مجلس هفتم درباره بهترین شیوه تعامل مجلس و دولت، گفت: بهترین راه تعامل دولت و مجلس "صبوری" و "انجام وظایف قانونی بدون تنش آفرینی" است.

وی در پاسخ به این سوال که خود او در دوران ریاست مجلس چگونه با دولت تعامل می کرد، توضیح داد: در مجلس هفتم تا جایی که توانستیم در تعامل با دولت صبر کردیم و هر جا هم لازم دیدیم، طبق قانون اقدام کردیم.

حداد عادل پیش از این نیز در سخنانی گفته بود که اقتدار مجلس با قدرت نمایی و مجادلات لفظی حفظ نمی شود.