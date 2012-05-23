ادامه سیاستهای سرکوبگرانه آل خلیفه/ افزایش نگرانی از سرنوشت جوان 22 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، دائره آزادی و حقوق بشر جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نگرانی زیادی درباره سرنوشت علی ابراهیم کاظم علی 22 ساله ساکن روستای کرانه وجود دارد.

در این بیانیه آمده است : علی ابراهیم کاظم علی پس از مشارکت در یک تظاهرات مسالمت آمیز در هفدهم ماه مه جاری (28 اردیهشت ماه گذشته)با سلاح ساچمه ای از ناحیه گردن، کتف، سینه و سر مورد اصابت قرار گرفته است.

الوفاق بیان کرد: پس از انتقال وی به بیمارستان السلمانیه مشخص شد که سلاح ساچمه ای به ریه وی آسیب رسانده است. حمله به تظاهرات کنندگان با سلاح ساچمه ای نشان دهنده ادامه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم است.

در این بیانیه آمده است : علاوه بر علی ابراهیم کاظم دهها نفر دیگردر شب هفدهم ماه مه جاری مورد هدف قرار گرفته اند و استفاده بی رویه از زور باید متوقف شود.

شایان ذکر است که نظامیان آل خلیفه برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم بحرین علاوه بر استفاده وسیع از گازهای سمی از سلاحهای ساچمه ای نیز استفاده می کنند.