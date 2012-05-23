سلامت محوری شاخصه طرح پزشک خانواده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان در سال جاری با بیان این مطلب افزود: به همین منظور ستاد های اجرایی و راهبردی در استان تشکیل شده و دو جلسه هم در تهران با وزیر بهداشت و معاونان این وزارتخانه برگزار کرده ایم که بنا به اصرار وزارت بهداشت و درمان زمان اجرای طرح را در استان گلستان جلوتر آورده ایم.

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان افزود: به این دلیل فرمانداران و روسای مراکز بهداشت شهرستانها باید هرچه سریعتر با جدیت پای کار بیایند و ستاد های راهبردی و اجرایی را در شهرستانها شکل دهند.

وی با بیان اینکه همه مسئولان برای اجرای طرح پزشک خانواده ، حرمت و حساسیت ویژه ای قائل هستند گفت: اجرایی کردن این طرح نیاز به دقت، کار، تجربه، صبر، حوصله، طراحی و برنامه ریزی دارد که یکی از مهمترین نیاز های این طرح برگزاری مستمر جلسات ترکیبی با حضور فرمانداران و روسای مراکز بهداشت در راستای شناسایی موانع و کاستی ها و مرتفع ساختن آنهاست.

جمشیدی تصریح کرد: نفس برگزاری جلسات کارگروه برکت آور است و باعث ایجاد انسجام، وحدت، همفکری، همدلی و هم اندیشی در شما خواهد شد به همین دلیل ما اصرار داریم که دستگاههای اجرایی در جلسات حضور مستمر داشته و نقطه نظرات خود را در کارگروه مطرح کنند.

معاون استاندار در این جلسه همچنین بر مدیریت وضعیت بهداشتی تفرجگاهها، پارکها و سواحل استان، تأمین اعتبار مورد نیاز امحاء سموم غیر قابل مصرف ، اتخاذ تمهیدات لازم برای کنترل بیماری سالک و اقدامات کنترلی مورد نیاز برای پیشگیری از بیماری التور( وبا ) تأکید کرد.