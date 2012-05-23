مرکز اطفای حریق جنگلهای جنوب در فارس راه اندازی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم بردبار بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به وضعیت جنگلهای استان فارس گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته مرکز اطفای حریق جنوب کشور با اعتباری بالغ بر 160 میلیون تومان در فارس راه اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: فارس مقام اول جنگل در کشور را دارد که در این راستا با هماهنگیهای صورت گرفته با سازمانهای مختلف استان فارس شاهد کاهش تخریب و از بین رفتن جنگل در این استان هستیم.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس افزود: اگر آتش سوزی و یا افتی نیز در میان جنگلهای استان فارس دیده می شود از روی عمد نیست و بلکه کاملا نا آگاهانه است.

بردبار ادامه داد: طی سه ماه آینده به دلیل گرمی هوا بیشترین میزان از بین رفتن درختان را شاهد خواهیم بود که در این خصوص نیز برنامه ریزیهای مناسبی برای کاهش آمار خسارت به درختان اجرایی خواهد شد.