استفاده از هنردرمانی در اصلاح زندانیان/ ضرورت توسعه برنامه های فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جعفری جوزانی صبح چهارشنبه در حاشیه جشن سوم خرداد در زندان دورود اظهار داشت: از طریق هنر و کارهای هنری می توان به اصلاح رفتار زندانیان و بازگشت آنها امیدوار بود.

وی با بیان اینکه عوامل ناهنجاریهای جامعه را عمدتا در سه مقوله بیکاری، تربیت غلط و محیط می توان مورد بحث قرار داد، تصریح کرد: وجود این عوامل باعث می شود برخی افراد با انگیزه های مختلف و گوناگون از جمله خودنمایی و برای دیده شدن مرتکب اعمال مجرمانه شوند.

جوزانی بیان داشت: رویکرد زندانها در توسعه برنامه های فرهنگی و ایجاد تغییر در زندانیان از طریق این برنامه ها جای تقدیر دارد و اتفاقا راه درستی نیز انتخاب شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران، هنرمندان، مسئولین و ... با حضور در زندانها از یک طرف موجب دلگرمی کارکنان زندانها باشند و از طرف دیگر با شخصیت بخشی به زندانی از طریق حضور در کنار او و گوش دادن به دردلهای او به رقیق سازی تفکرات و اعتقادت او بپردازند.

کارگردان سریال تلویزیونی در چشم باد در ادامه از ساخت مجموعه ای با عنوان "پوریای ولی" خبر داد و اظهار داشت : فیلم پوریای ولی به سفارش سیما فیلم و تهیه کنندگی جوزان فیلم به زودی ساخته خواهد شد.

وی با دعوت از هنرمندان عرصه بازیگری برای حضور در این مجموعه اضافه کرد: کسانی که مایلند در مجموعه "پوریای ولی" نقش آفرینی کنند با مراجعه به سایت www.pouryayevali.com ثبت نام کرده و آثار و سوابق خود را قرار دهند.

جوزانی تصریح کرد: از بین مراجعه کنندگان تعداد 100 نفر انتخاب شده و در دوره های آموزشی که توسط 30 نفر از اساتید برجسته عرصه سینما و تلویزیون از جمله پرویز پرستویی شرکت داده خواهند شد.