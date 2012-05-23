  1. استانها
  2. لرستان
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

جعفری جوزانی:

استفاده از هنردرمانی در اصلاح زندانیان/ ضرورت توسعه برنامه های فرهنگی

استفاده از هنردرمانی در اصلاح زندانیان/ ضرورت توسعه برنامه های فرهنگی

دورود - خبرگزاری مهر: یک کارگردان سینما و تلویزیون با تاکید بر در دستور کار قرار دادن هنردرمانی در زندانها گفت: می توان از طریق پیاده سازی هنرمندانه همه آموزشها به اصلاح رفتار زندانیان امیدوار بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جعفری جوزانی صبح چهارشنبه در حاشیه جشن سوم خرداد در زندان دورود اظهار داشت: از طریق هنر و کارهای هنری می توان به اصلاح رفتار زندانیان و بازگشت آنها امیدوار بود.

وی با بیان اینکه عوامل ناهنجاریهای جامعه را عمدتا در سه مقوله بیکاری، تربیت غلط و محیط می توان مورد بحث قرار داد، تصریح کرد: وجود این عوامل باعث می شود برخی افراد با انگیزه های مختلف و گوناگون از جمله خودنمایی و برای دیده شدن مرتکب اعمال مجرمانه شوند.

جوزانی بیان داشت: رویکرد زندانها در توسعه برنامه های فرهنگی و ایجاد تغییر در زندانیان از طریق این برنامه ها جای تقدیر دارد و اتفاقا راه درستی نیز انتخاب شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران، هنرمندان، مسئولین و ... با حضور در زندانها از یک طرف موجب دلگرمی کارکنان زندانها باشند و از طرف دیگر با شخصیت بخشی به زندانی از طریق حضور در کنار او و گوش دادن به دردلهای او به رقیق سازی تفکرات و اعتقادت او بپردازند.

کارگردان سریال تلویزیونی در چشم باد در ادامه از ساخت مجموعه ای با عنوان "پوریای ولی" خبر داد و اظهار داشت : فیلم پوریای ولی به سفارش سیما فیلم و تهیه کنندگی جوزان فیلم به زودی ساخته خواهد شد.

وی با دعوت از هنرمندان عرصه بازیگری برای حضور در این مجموعه اضافه کرد: کسانی که مایلند در مجموعه "پوریای ولی" نقش آفرینی کنند با مراجعه به سایت www.pouryayevali.com ثبت نام کرده و آثار و سوابق خود را قرار دهند.

جوزانی تصریح کرد: از بین مراجعه کنندگان تعداد 100 نفر انتخاب شده و در دوره های آموزشی که توسط 30 نفر از اساتید برجسته عرصه سینما و تلویزیون از جمله پرویز پرستویی شرکت داده خواهند شد.

کد مطلب 1610297

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها