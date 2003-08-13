حافظ موسوي: تصميم گيري براي فرهنگ وادبيات بدون حضور كارشناسان مشكل زا ست

"حافظ موسوي" شاعر و منتقد و سردبير نشريه ادبي كارنامه با بيان اين مطلب به خبر نگار ادبي "مهر" افزود :اصل اين مشكل به سياستهاي كلي فرهنگي و آموزشي برمي گردد. تصميم گيري براي فرهنگ و هنر و ادبيات بدون حضور كارشناسان و با ديدگاههاي غير فرهنگي مشكل ايجاد مي كند . كساني كه در راس امور قرار دارند نبايد فكر كنند همه چيز را مي دانند . بايد از ديدگاه ها و نظريات كارشناسان فرهنگ و هنر در تصميم گيريها استفاده شود تا بتوان نتايج خوبي گرفت .

وي افزود : دانشگاه تبديل شده است به سنگر علاقه مندان متعصب ادبيات كهن كه با برخوردي سنتي با ادبيات ، باعث شده اند هميشه ادبيات معاصر پنجاه سال ديرتر وارد دانشگاه شود . گويا توجه بيش از اندازه به ادبيا ت كهن و توجه نكردن به ادبيات معاصر در دانتشگاه ، يك سنت شده است . البته به نظر مي آيد اين نوع برخورد با ادبيات معاصر در دانشگاه هاي ديگر كشورها نيز وجود دارد .

سردبير نشريه كارنامه اظهار داشت : برخورد نامناسب با ادبيات معاصر در دانشگاه و نشريات دانشگاهي باعث شده است كه نشريات ادبي خارج از دانشگاه ناخواسته دست به يك نوع مقابله بزنند و كمتر به ادبيات كهن ما توجه داشته باشند . اما حقيقت اين است كه د رچند دهه اخير برخورد با ادبيات در خارج از دانشگاه بسيار بهتر از برخورد با ادبيات در دانشگاه است .

موسوي باتاييد اين حرف كه« انتشار مطالب قابل قبول در مورد ادبيات كلاسيك در نشريات كم است »، تصريح كرد : يكي از دلايل آن بالا بودن تعداد افراد جوان در ايران است . البته نه اين كه جوانان نياز به آشنايي و استفاده از ادبيات كهن را ندارند بلكه مطبوعات ناخواسته براي اين كه مطالبشان مورد توجه جوانان قرار بگيرد تحت تاثير فضاي جوان جامعه اقدام به چاپ بيش از اندازه مطالب ادبيات معاصر مي كنند.

اين منتقد افزود : متاسفانه نيروهاي فعال در نشريات فرهنگي، نيرو هاي متخصص در زمينه فرهنگ و ادبيات نيستند و بيشر اين افراد به صورت ذ وقي در اين عرصه فعاليت مي كنند .

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