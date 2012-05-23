سوم خرداد سمبل مقاومت دلاورمردان انقلاب است

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار مهر، احمد عبداللهی در مراسم افتتاح مجتمع درمانی تخصصی و فوق تخصصی ثارالله اراک با بیان اینکه سوم خرداد روز سمبل مقاومت ملت غیور و دلاورمردان و شیرزنان و روز ملی مقاومت و پایداری است، افزود: این روز به عنوان روز درخشان در کارنامه جمهوری اسلایم و مظهر جلوه گاه حق بر باطل است.

وی بیان داشت: پس از پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر، تمام معادلات دشمن برای به زانودرآوردن جمهوری اسلامی ایران به هم خورد.

عبداللهی اظهار کرد: آزادسازی خرمشهر، نقطه عطف موازنه را تغییر داد و محاسبات و اندیشه های علمی و فنی و معادلات دشمن را دگرگون کرد.

وی گفت: امروز جمهوری اسلامی در کانون توجهات جهان قرار دارد و برنامه های دشمن بر این است که به این نظام ضربه بزنند ولی چون حامی این نظام خداوند است روز به روز این نظام مقتدرتر می شود.

وی بیداری اسلامی امروز را ناشی از نقطه عطف سوم خرداد دانست و نتایج و افتخارات امروز انقلاب را ناشی از اخلاص و اعتماد به نفس رزمندگان و پیروزی حق بر باطل دانست.

استاندار مرکزی نیز گفت: بیدرای اسلامی امروز ما از برکات سوم خرداد است و یکی از برکات فتح و پیروزی در سوم خرداد حضور و فعالیت هسته ای ایران و پیشرفت در عرصه های مختلف چون سلول های بنیادی است.

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وی بیداری اسلامی در کشورهای مختلف جهان و کشورهای اسلامی و همچنین جنبش وال استریت را نشات گرفته از افتخاراتی دانست که رزمندگان در سوم خرداد آفریدند.