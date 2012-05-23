سالن ورزشی ویژه بانوان در نظرآباد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سالن با مدیریت مرضیه ورزدار در خیابان 22 بهمن جنوبی با حضور روستاکاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و بیش از 250 ورزشکار و مربی و مدیر سالن برای اولین بار مختص بانوان افتتاح شد.



سالن فوق در رشته های تکواندو، آمادگی جسمانی و ایروبیک، پیلاتس، یوگا، رزمی، کاراته و ووشو فعالیت خواهند کرد.



بانوان فوتبالیست البرزی به میدان رفتند



یک دوره مسابقات چهار جانبه فوتبال به میزبانی شهرستان برگزار شد.



این دوره از مسابقات در سالن 2500 هزار نفری فجر ساوه برگزار شد که در پایان تیم فوتبال ساوه بر سکوی نخست ایستاد، تیم تالار پارسا مقام دوم را به خود اختصاص داد و تیم پارسارگاد به کسب مقام سومی رضایت داد.



کوهپیمایی ورزشکاران نظرآباد به مناسبت سوم خرداد



ورزشکاران نظرآبادی به مناسبت سوم خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس روز مقاومت و ایثار و پیروزی کوهپیمایی جمعی زیر نظرهیئت کوهنوردی شهرستان به کوههای الموت پرداختند.



این کوهپیمایی با شرکت بیش از 50 کوهنورد با سرپرستی رضاخانی و خورشید اصغر پور صعودی موفقیت آمیز داشتند، پس از فتح قله، با بر افروختن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن سرود ملی روز سوم خرداد را گرامی داشتند.



اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی دانشجویی کاراته



اولین اردوی آمادگی تیم منتخب دانشجویان کاراته اعزامی به پیکارهای جهانی اسلواکی از پنجشنبه(4 خرداد) به مدت یک هفته در شهرستان رشت آغاز خواهد شد و تا زمان اعزام تیم دانشجویان به رقابتها پنج مرحله اردوی آمادگی برای آنها تدارک دیده شده است.

در بخش کومیته 12 کاراته کا به اردو فراخوانده شده اند تا با برگزاری انتخابی درون اردویی تکلیف تیم اعزامی به اسلواکی در دو بخش کاتا و کومیته مشخص شود.



دانشگاه‌های آزاد، پیام نور، جامع علمی - کابردی، دانشگاه‌های سراسری و علوم پزشکی سراسر کشور کاراته‌کاهای خود را برای حضور در این رقابت‌ها اعزام کرده بودند.



در نهایت 9 ورزشکار به مسابقات جهانی اسلواکی اعزام می‌شوند که در بین آنها 4 ورزشکار در بخش کاتای انفرادی و تیمی و 5 ورزشکار نیز در بخش کومیته حضور خواهند داشت.



لیگ داخلی تیراندازی استان البرز پیگیری شد



تیراندازان البرزی با حضور در سالن مالک اشتر استان البرز به میزبانی تیم شهید کریمی وقار هفته پنجم لیگ داخل استان را پشت سر گذاشتند.



طی رقابت در هفته پنجم مسابقات لیگ، در رشته انفرادی تفنگ، عباس قراگوزلو(میثاق) توانست با کسب 394 امتیاز رتبه نخست این رشته را کسب کند.



در رشته انفرادی تپانچه، محمدعلی پساویده (میثاق) با کسب 381 امتیاز گوی سبقت را از سایرین ربود و مقام اول این رشته را به خود اختصاص داد، مصطفی نصیری (میثاق) با 379 امتیاز مقام دوم را از آن خود کرد و محمد خزایی (کریمی) با کسب 374 امتیاز مقام سوم را به دست آوردند.



در ادامه این رقابت ها، در رشته تیمی تفنگ بادی، تیم میثاق با 1142 امتیاز ، تیم ثابت هدف پارس الف با 1140 امتیاز و تیم ثابت هدف پارس ب با 1117 امتیاز مقام های اول تا سوم این رشته را کسب کردند.