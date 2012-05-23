ریزگردها گریبان قم را گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، ریزگردها بار دیگر وارد قم شدند و هوای شهر را تحت تأثیر خود قرار دادند که این امر ناشی از عدم مدیریت صحیح در مسائل زیست محیطی است.



علاوه بر غباری که از کشورهای عربی وارد کشور می‌شوند، خشکسالی اطراف قم نیز موجب می‌شود هنگام وزش باد ریزگردها از اطراف شهر وارد شوند در حالی که متاسفانه تاکنون اقدام موثری در این زمینه توسط مسئولان انجام نشده است.



ریزگردها می‌توانند به اعماق بیشتر و نواحی حساس مجرای تنفسی و ریه نفوذ کنند و در مبتلایان به بیماری های تنفسی مشکلاتی را ایجاد کنند.



ریز گردها تا جمعه مهمان قم هستند



مدیرکل هواشناسی استان قم در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: ریزگردهایی امروز وارد قم شده است تا جمعه در قم باقی خواهند ماند.

یحیی زارع با اشاره به اینکه سرعت وزش باد نیز بین 54 تا 72 کیلومتر در ساعت است افزود: وزش باد تا جمعه ادامه دارد و جمعه نیز از سرعت آن کاسته می شود.



ریزگردها ناشی از خشکسالی اطراف قم است



مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم نیز در خصوص ریزگردها و ورود آن به قم با اشاره به این که این مشکل 2 منشأ دارد بیان کرد: یکی از منشأهای پدید آمدن ریزگردها منشأ خارجی است که تقریبا به مرکز کشور نمی‌رسد و تنها استان‌های غربی را در بر می‌گیرد.



محسن اوروجی با اشاره به اینکه مشکل ورود ریز گردها به قم باز می‌گردد افزود:‌ خشکسالی اطراف استان قم موجب می شود با وقوع باد، گرد و غبار وارد شهر قم شوند.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در جهت رفع این مشکل بیان کرد: ایجاد پوشش گیاهی در اطراف قم، جنگلکاری اطراف کوه نمک و در جنوب استان و همچنین انتقال آب از ورامین اقداماتی بوده است که در این راستا و به منظور جلوگیری از ورود ریزگردها انجام شده است.



همچنان شاهد ورود ریزگردها به قم هستیم



همه این اقدامات در حالی است که هم اکنون شاهد ورود ریزگردها به قم و ایجاد آلودگی زیست محیطی در این شهر هستیم.