ارتباط اقتصادی روابط سیاسی کشورهای خزری را ارتقا می دهد

جواد قناعت در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندیهای صنعتی و تجاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این روابط چه در بخش خصوصی یا دولتی می تواند سطح روابط را ارتقا دهد.

وی اظهار داشت: یک موضوعی که بین کشورهای حاشیه دریای خزر مشترک بوده، تفاهمنامه شانگهای است که در این معادله، این کشورها با درک منافع مشترک شاهد امنیت پایدار به دور از وجود غرب هستند.

وی عنوان گرد: این امنیت در مقیاس با شاخصهای امنیتی در دیگر مناطق جهان متفاوت است.

وی با اشاره به اجلاس icbc گرگان افزود: این اجلاس می تواند به عنوان بهترین فرصت باشد تا ما بتوانیم سطح روابط تجاریمان را بالا ببریم.

قناعت بیان داشت: یکی از مباحث مهمی که در این اجلاس مطرح می شود بررسی فعالیتهای مالی اقتصادی و تجاری بین اتاقها، بحث توریست و جاذبه های گردشگری و فعالیتهای حوزه بانکی است.

استاندار گلستان با اشاره به شرکت استان در نمایشگاه قزاقستان گفت: استان سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از پنج غرفه از نمایشگاه را در استان منگستائو داشته باشد که این امر باعث شد فرصت ارتباطات و صادرات استان درصد قابل توجهی با این کشور رشد داشته باشد.

قناعت گفت: بررسی وضعیت و فرصتهای واردات و صادرات، تبادل تجربیات بین اتاقهای بازرگانی و تجاری کشورهای حاشیه خزر همسو با اهداف اجلاس نیز از موضوعات قابل بررسی است.

اجلاس اتاقهای بازرگانی و تجاری کشورهای حاشیه خزر از روز گذشته در گرگان آغاز شد.