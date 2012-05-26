سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتی که فدراسیون تیراندازی برای دنبال کردن برنامههای آماده سازی جهت اعزام ورزشکارانش به بازیهای المپیک لندن دارد، اظهارداشت: به خاطر مشکلات پشتیبانی به سختی تمرینات را دنبال میکنیم. البته با وزارت دفاع توافقاتی جهت حل مشکل ورود تجهیزات تیراندازی انجام شد اما با این حال بخشی از مشکلاتمان همچنان به قوت خود باقی است.
وی تصریح کرد: فقط بخشی از توافقات صورت گرفته با وزارت دفاع انجام شده اما بخشی دیگر هنوز اجرایی نشده است. به همین دلیل برای انجام تمرین در داخل کشور مشکل داریم. به خصوص اینکه هزینه اردوها بالاست اما با این حال پولی که میگیریم اندک و قطره چکانی است.
هاشمی که خود عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک است، خاطرنشان کرد: باید در حداقل در آستانه المپیک اهتمام و توجه بیشتری به ورزش کشور شود و به خصوص فدراسیونهای المپیکی در الویت قرار بگیرند.
"مگر کمیته ملی المپیک بودجه مورد نیاز شما را به موقع پرداخت نمیکند؟ و آیا از وزارت ورزش و جوانان هم بودجهای دریافت میکنید؟"، رئیس فدراسیون تیراندازی در پاسخ به این پرسش گفت: کمیته ملی المپیک متناسب با بودجه دریافتی خود به فدراسیون تیراندازی و دیگر فدراسیون بودجه میدهد اما این میزان بودجه به نسبت شرایط حساسی که در آن قرار داریم و اینکه زمان زیادی هم تا المپیک نداریم، کم است.
مهدی هاشمی تاکید کرد: بودجه دریافتی از وزارت ورزش و جوانان هم کم است. به نظرم در این روزها و در آستانه المپیک ورزش باید از سوی دولت حمایت بیشتری شود تا ورزشکاران بتواند آمادگی بهتری برای شرکت در بازیها داشته باشند.
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