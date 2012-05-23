ماستکتومی دیگر درمان ارجح سرطان سینه نیست

جورگن گیسلر در حاشیه کارگاه سه روزه روانشناسی بیماران سرطانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به رواج درمان سرطان سینه بدون برداشتن بافت، این روش درمانی مبتنی بر توامسازی جراحی زیبایی با درمان سرطان سینه است که در حال حاضر طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه این کار سبب افزایش کیفیت زندگی افراد شده و تحمل این بیماری را برای افراد مبتلا راحتتر کرده است، افزود: این سرطان به صورت کابوسی برای زنان قلمداد میشود.
محقق ارشد دپارتمان روانتنی مرکز تومورشناسی دانشگاه روانشناسی فرایبورگ تصریح کرد: ترس از مرگ و از دست دادن سینه دو موضوع مهمی است که سبب از دست دادن آرامش در زنان مبتلا به سرطان سینه میشود.
گیسلر با اشاره به اینکه در چند دهه اخیر ایجاد زندگی با کیفیت مطلوب مهمترین هدف روشهای درمانی سرطان سینه است، تصریح کرد: در این راستا نگرانی در مورد تاثیر درمانهای جراحی درسرطان سینه به ویژه ماستکتومی در کیفیت زدگی مبتلایان در حال فزونی است.
محقق ارشد دپارتمان روانتنی مرکز تومورشناسی دانشگاه روانشناسی فرایبورگ با بیان اینکه نمرات خلق و کیفیت زندگی زنانی که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفتهاند بسیار ضعیفتر از زنانی است که کاندیدای ماموگرافی هستند، ادامه داد: عدم توجه به وضعیت روحی و روانی بیماران بعد از عمل ماستکتومی میتواند زمینه را برای ایجاد تغییرات خلقی فراهم و در نهایت کیفیت زندگی این افراد را مختل کند.
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