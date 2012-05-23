نمایشگاه پاسداشت یکصدمین سفر استانی هیئت دولت در شهرری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه ظهر چهارشنبه با حضور نصرالله ابراهیمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران، امیرحسین باقرنژاد فرماندار شهرستان ری، مدیران ادارات و دستگاههای دولتی این منطقه با عنوان "جشنواره خدمت" در فرهنگسرای ولا برپا شد.

این نمایشگاه از سوم تا هفتم خردادماه از ساعت 14 تا 20 پذیرای بازدید کنندگان و علاقه مندان است.

در این نمایشگاه ادارات و دستگاههای مختلف شهرستان ری در 50 غرفه دستاوردهای سه سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به این شهرستان را به نمایش گذاشتند.