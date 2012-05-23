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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

نمایشگاه پاسداشت یکصدمین سفر استانی هیئت دولت در شهرری افتتاح شد

نمایشگاه پاسداشت یکصدمین سفر استانی هیئت دولت در شهرری افتتاح شد

شهرری - خبرگزاری مهر: نمایشگاه پاسداشت یکصدمین سفر استانی هیئت دولت و انعکاس دستاوردهای سفر ریاست جمهوری به شهرستان ری افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه ظهر چهارشنبه با حضور نصرالله ابراهیمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران، امیرحسین باقرنژاد فرماندار شهرستان ری، مدیران ادارات و دستگاههای دولتی این منطقه با عنوان "جشنواره خدمت" در فرهنگسرای ولا برپا شد.

این نمایشگاه از سوم تا هفتم خردادماه از ساعت 14 تا 20 پذیرای بازدید کنندگان و علاقه مندان است.

در این نمایشگاه ادارات و دستگاههای مختلف شهرستان ری در 50 غرفه دستاوردهای سه سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به این شهرستان را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 1610323

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