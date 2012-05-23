وظیفه ویژه ای در حوزه ی فضای مجازی کشور داریم

به گزارش خبرنگار مهر , محمد صادق افراسیابی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه استانی رسانه های دیجیتال تبریز آشناسازی مردم با این دسته از رسانه ها را یکی از اهداف اصلی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال عنوان کرد و افزود: در سال 91 که به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است برنامه ریزی کردیم تا با تمرکز بر نمایشگاههای استانی این امکان را برای مخاطب ایرانی فراهم کنیم که بتوانند از کلیه محصولاتی که در کشور تولید می شود استفاده کنند و از طرف دیگر این امکان برای تولید کنندگان نیز فراهم شود که بتوانند محصولات خود را به مصرف کننده های استانی عرضه کنند.

وی همچنین در مورد فرهنگ سازی در حوزه ی نمایشگاههای استانی گفت: در این نمایشگاه بخشی تحت عنوان فرهنگ سازی وجود دارد که در این بخش فرصتها و تهدیدهای عرصه رسانه های دیجیتال معرفی می شوند.

افراسیابی افزود: در سال 91 شاهد افزایش وسیع شرکت کنندگان در نمایشگاه های استانی رسانه های دیجیتال بودیم که این افزایش شرکت کننده باعث می شود که مردم هر استان بتوانند نیازهای خود را از طریق تولیدات ملی ارضا کنند و دیگر نیازی به نرم افزارهای خارجی نداشته باشند.

وی افزود: رسانه های دیجیتال رسانه های تعاملی هستند و چون مخاطب محوریت دارد فرایند انتقال پیام به شیوه ی بسیار موثرتری انجام می شود.

افراسیابی در ادامه گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی وظیفه خود می داند که منویات رهبر معظم انقلاب را در نمایشگاههای استانی بصورت جدی پیگیری کند.

وی در پایان از مردم خواست تا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پایگاه اینترنتی مرکز رسانه های دیجیتال ارائه دهند.