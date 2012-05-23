نمایشگاه عکس و اسناد دفاع مقدس در پاکدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسئولان محلی شهرستان پاکدشت در محل گلزار شهدای گمنام شریف آباد گشایش یافت.

رئیس اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در حاشیه این مراسم گفت: زنده نگاه داشتن یاد و خاطره رشادت و از خودگذشتگی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس یکی از مهمترین وظایفی است که باید توسط همه مردم و مسئولین انجام شود.

سرهنگ پاسدار محمد کاشانی افزود: اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در راستای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا، تعداد زیادی از اسناد دوران دفاع مقدس را جمع آوری کرده و در اختیار علاقه مندان و پژوهشگران قرار داده است.

وی افزود: در نمایشگاه عکس و اسناد دفاع مقدس شهرستان پاکدشت، علاوه بر تصاویر شهدای این شهرستان، نمایشگاه جلوه های ایثار و اسناد جمع آوری شده توسط رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و خانواده ایشان در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

این نمایشگاه تا پانزدهم خردادماه در محل گلزار شهدای گمنام این شهر به کار خود ادامه خواهد داد.