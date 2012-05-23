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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

به مناسبت سوم خرداد/

نمایشگاه عکس و اسناد دفاع مقدس در پاکدشت افتتاح شد

نمایشگاه عکس و اسناد دفاع مقدس در پاکدشت افتتاح شد

پاکدشت – خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر، نمایشگاه عکس و اسناد دفاع مقدس در شهر شریف آباد شهرستان پاکدشت گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسئولان محلی شهرستان پاکدشت در محل گلزار شهدای گمنام شریف آباد گشایش یافت.

رئیس اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در حاشیه این مراسم گفت: زنده نگاه داشتن یاد و خاطره رشادت و از خودگذشتگی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس یکی از مهمترین وظایفی است که باید توسط همه مردم و مسئولین انجام شود.

سرهنگ پاسدار محمد کاشانی افزود: اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در راستای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا، تعداد زیادی از اسناد دوران دفاع مقدس را جمع آوری کرده و در اختیار علاقه مندان و پژوهشگران قرار داده است.

وی افزود: در نمایشگاه عکس و اسناد دفاع مقدس شهرستان پاکدشت، علاوه بر تصاویر شهدای این شهرستان، نمایشگاه جلوه های ایثار و اسناد جمع آوری شده توسط رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و خانواده ایشان در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

این نمایشگاه تا پانزدهم خردادماه در محل گلزار شهدای گمنام این شهر به کار خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 1610328

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