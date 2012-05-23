198 خدمت در لرستان توسط دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شود

کامبیز پورسیف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این در حالیست که در سال 89 تعداد خدمات ارائه شده توسط دفاتر پیشخوان در لرستان تنها 53 خدمت بوده است.

وی همچنین با اشاره به تعداد ادارات دارای خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان خدمت در استان گفت: تا پایان دی ماه سال 90 بیش از 24 اداره خدمات خود را به دفاتر پیشخوان دولت در استان واگذار کرده اند.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات استانداری لرستان افزود: این در حالیست که تعداد اداراتی که در سال قبل از آن خدمات خود را در دفاتر پیشخوان دولت ارائه کردند بودند تنها هفت اداره بوده است.

پورسیف همچنین با اشاره به توسعه شبکه ویدیو کنفرانس در سطح استان لرستان گفت: تعداد نقاط متصل به شبکه ویدیو کنفرانس در استان لرستان تا خرداد ماه سال 91 به بیش از 15 نقطه افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: تعداد نقاط متصل به شبکه ویدیو کنفرانس در سال گذشته 10 نقطه در استان بوده است.