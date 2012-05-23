ایجاد منطقه ویژه فناوری غرب کشور در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مدیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صبح چهارشنبه در بازدید از پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه از نزدیک در جریان فعالیت های در حال انجام در این پارک قرار گرفتند.

در این بازدید یک روزه مدیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی پس از بازدید از چند واحد مراکز رشد و پارک علم و فناوری کرمانشاه، از پروژه های در حال احداث این مجموعه بازدید کردند.

در جلسه ای که در پایان این نشست در سالن جلسات پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد، دکتر بهروز بادکو با ارائه گزارشی از فعالیت های در حال انجام در مجموعه پارک علم وفناوری به فعال بون هفت مرکز رشد در زیر مجموعه پارک اشاره و تصریح کرد: توسعه اقتصادی بر پایه تولیدات دانش بنیان اصلی ترین هدفی است که در پارک کرمانشاه در حال انجام آن هستیم.

وی افزود: در این راستا در حال حاضر 165 شرکت دانش بنیان در حال فعالیت و 43 واحد نیز مصوب و در حال عقد قرارداد با این مجموعه هستند.

بادکو با تأکید بر نقش پارکها در کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور اظهار داشت: حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های فناوری و تجاری سازی نتایج تحقیقات از مهمتری رسالت ها و اهداف پارک علم وفناوری کرمانشاه است.

وی ضمن تشریح عملکردهای مختلف پارک در بخش فناوری ایجاد زیر ساخت توسعه فناوری را یکی دیگر از برنامه های در حال اجرا در این مجموعه معرفی و خاطر نشان ساخت: تکمیل و بهره برداری از برج های فناوری استان می تواند سهم به سزایی در توسعه فناوری در استان داشته باشد.

وی افزود: فاز یک این پروژه با 40 درصد پیشرفت فیزیکی سرعت مناسبی در اجرا دارد.

بادکو ایجاد منطقه ویژه فناوری غرب کشور ، احداث پارک علمی کودکان، احداث سایت 120 هکتاری و تکمیل فاز یک پروژه ساختمانی پارک را از برنامه های مهم اجرایی در این مجموعه ذکر کرد و گفت: هدف گذاری سال 91 پارک، جذب و حمایت از 300 واحد فناور است.