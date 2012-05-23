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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

کاکاوند در گفتگو با مهر:

135 هزار خانوار روستایی لرستان دارای آب آشامیدنی هستند

135 هزار خانوار روستایی لرستان دارای آب آشامیدنی هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان گفت: در حال حاضر بیش از 135 هزار و 449 خانوار روستایی لرستان دارای آب آشامیدنی هستند.

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 836 روستا در لرستان وجود دارد که از این تعداد بیش از یک هزار و 944 روستا دارای آب آشامیدنی هستند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 68.55 درصد روستاهای لرستان دارای آب آشامیدنی هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با اشاره به تعداد خانوارهای روستایی دارای آب آشامیدنی در لرستان، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 135 هزار و 449 خانوار روستایی در لرستان دارای آب آشامیدنی هستند.

وی همچنین با اشاره به تعداد روستاهای فاقد آب آشامیدنی در استان لرستان عنوان کرد: در حال حاضر 150 روستای لرستان فاقد آب آشامیدنی هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با اشاره به کل خانوارهای فاقد آب آشامیدنی در استان لرستان گفت: در حال حاضر 10 هزار و 326 خانوار روستایی لرستان فاقد آب آشامیدنی است.

کد مطلب 1610338

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