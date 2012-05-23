به گزارش خبرنگار مهر، ایران قاضی در نخستین همایش کمیته‌های کاربردی که ظهر چهارشنبه در دانشگاه اصفهان برگزار شد، درباره طرح‌ها و فعالیت‌های کمیته راهبردی انرژی اظهار داشت: بسط فرهنگ آشنایی با انرژی‌ها نو و ایجاد سازو کار برای توسعه کاربردی آن از جمله اهداف این کمیته است.

وی افزود: استفاده از انرژی‌های دیگر مانند انرژی خورشید بهترین راه‌حل برای رفع مشکل آلودگی اصفهان و کم کردن خطرات ناشی از آلودگی این قطب صنعتی بر زندگی شهروندان است.

مدیر کمیته راهبردی با اشاره به اینکه 320 روز تابش خورشیدی ماکزیمم در اصفهان داریم، تصریح کرد: اکنون در شهر اصفهان 100 درصد از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شود و این در حالی است که این شهر ظرفیت مناسبی برای ذخیره و استفاده از انرژی‌خورشید در صنایع گوناگون را دارد.

وی اضافه کرد: در کمیته راهبردی انرژی دانشگاه اصفهان در پی یافتن راه صحیح برای بومی کردن استفاده از این انرژی هستیم و تاکنون 72 شورای عمومی و 132 شورای تخصصی برای یافتن راهبردهای صحیح در این ارتباط برگزار کرده‌ایم.

به گزارش مهر، در ادامه این همایش نمایندگان کمیته‌های راهبردی مانند نانو فناوری، زیست فناوری، هوافضا، کمیته‌سلول‌های بنیادین و کمیته‌های دیگرضمن توضیح درباره طرح‌های خود خواستار حمایت مادی و معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای نتیجه رساندن این طرح ها شدند که آقا میری معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز قول بررسی و همکاری بیشتر درباره طرح‌های مطرح شده در این همایش را به نمایندگان این کمیته‌ها داد.