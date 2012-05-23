به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید محمدی، ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان و مربیان قرآنی قم که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد در سخنانی با اشاره به اختصاص نیم درصد بودجه نهادها به فعالیت‌های قرآنی اضافه کرد: اختصاص این بودجه موجب رشد چشمگیر فعالیت های قرآنی در کشور شده است.



وی با اشاره به نقش قم در هدایت و راهبری جهان اسلام در عرصه فرهنگی اظهار داشت: در این میان قم از جایگاه ویژه ای برخوردار است لذا بودجه فعالیت های قرآنی این استان متناسب با نقش آن افزایش داشته است.



افزایش بودجه قرآنی قم



قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: بودجه فعالیت‌ های قرآنی استان قم در سال گذشته 700 میلیون تومان بود که این رقم در سال جاری با افزایش دو برابری به یک میلیارد و 400 میلیون تومان خواهد رسید.



وی ابراز امیدواری کرد با افزایش این میزان بتوان کارهای مطلوبی در عرصه قرآنی انجام شود و به مربیان و معلمان نیز رسیدگی بهتری صورت گیرد.



با کمبود هنرمند قرآنی مواجه هستیم



حجت الاسلام محمدی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قرآن وجوع اعجازی بسیاری دارد که ناشناخته مانده است اظهار داشت: باید با تدبر و رمز گشایی از آیات قرآن به معارف پایان ناپذیر آن دست یابیم و بر معرفت خود بیافزاییم.



وی با بیان اینکه قرآن کریم بامعارف عمیق خود بر قلب‌‌ها حکومت می‌کند اضافه کرد: یکی از ابعادی که می‌توان قرآن را به صورت موفق تری به دیگران شناساند بعد هنری است. اما متاسفانه با کمبود هنرمند قرآنی مواجه هستیم.