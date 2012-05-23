همایش پیاده روی بسیجیان ورامین به منظور پاسداشت سوم خرداد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، بسیجیان ادارات شهرستان ورامین به همراه فرماندهان پایگاه بسیج ادارات، مسیر میان پایگاه شهدای گمنام فرمانداری شهرستان تا گلزار شهدای گمنام این شهرستان را پیاده روی کردند.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان ورامین در این همایش گفت: بسیجیان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین اقشار جامعه می توانند با حضور خود از بروز بسیاری از مشکلات در جامعه جلوگیری کنند.

سیدجمال جلیلی افزود: حضور این افراد در ادارات شهرستان ورامین توانسته آثار مطلوبی به همراه داشته باشد و روح معنویت را در فضای جامعه آکنده کند.

وی گفت: یکی از مهمترین وظایف ارگانهای دولتی و خدمت رسان، ارائه خدمات مناسب به مردم است که حضور بسیجیان در ادارات می تواند زمینه افزایش خدمت رسانی را فراهم کند.

وی در خصوص مسائل مربوط به اسلام ادامه داد: اگر امروز تمام مسلمانان در یک جبهه واحد و علیه استکبار جهانی قرار گرفته و با هم متحد شوند، هیچ استکباری نمی تواند به ملت مسلمان و آزادیخواه جهان فشاری وارد سازد.