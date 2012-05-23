  1. استانها
  2. لرستان
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

انتخابات خانه مطبوعات لرستان برگزار شد

انتخابات خانه مطبوعات لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دومین دوره انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه دومین دوره انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات لرستان در محل سالن شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و همچنین جمعی از خبرنگاران لرستان برگزار شد.

بنا بر این گزارش، پس از برگزاری انتخابات در بخش نمایندگی روزنامه های سراسری حسن مرادی و وحید بیرانوند، در بخش خبرنگاران فیروز اسماعیلی نژاد، ابراهیم شریفی، رضا جایدری، در بخش مدیران مسئول نشریات محلی محمد جعفر ایرانی و فرج الله مرادی و در بخش دفاتر خبرگزاریها حسن ایزدی حائز اکثریت آرا شدند.

بر طبق این گزارش سعید مال کوچی و زیبا میرزایی پور نیز به عنوان بازرس هیئت مدیره اکثریت آرا را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 1610350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها