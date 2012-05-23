انتخابات خانه مطبوعات لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه دومین دوره انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات لرستان در محل سالن شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و همچنین جمعی از خبرنگاران لرستان برگزار شد.

بنا بر این گزارش، پس از برگزاری انتخابات در بخش نمایندگی روزنامه های سراسری حسن مرادی و وحید بیرانوند، در بخش خبرنگاران فیروز اسماعیلی نژاد، ابراهیم شریفی، رضا جایدری، در بخش مدیران مسئول نشریات محلی محمد جعفر ایرانی و فرج الله مرادی و در بخش دفاتر خبرگزاریها حسن ایزدی حائز اکثریت آرا شدند.

بر طبق این گزارش سعید مال کوچی و زیبا میرزایی پور نیز به عنوان بازرس هیئت مدیره اکثریت آرا را به خود اختصاص دادند.