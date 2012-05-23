حمید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سیاستهای تشویقی افزود: گاهی تصور می شود که صرف تنبیه واحدهای صنفی متخلف کافی است درحالیکه این تصور غلط است و باید سیاستهای تشویقی نیز داشته باشیم.

رئیس مجمع امور صنفی کرج ادامه داد: در کنار تنبیه لازم است که واحدهایی صنفی که فعالیتهای خود را به درستی انجام می دهند نیز تشویق شوند تا به کمک این امر، زمینه تداوم فعالیتهای مطلوب از سوی واحدهای صنفی فراهم شود.

وی گفت: همراه کردن سیاستهای تنبیهی و تشویقی کمک می کند که واحدهای صنفی متخلف نیز تغییر روش دهند و از میزان تخلفات آنها کاسته شود که این امر بسیار مطلوب است و اهمیت فراوانی دارد.

رئیس مجمع امور صنفی کرج افزود: همچنین سیاستهای تشویقی کمک می کند تا کیفیت خدمات دهی واحدهای صنفی به مردم افزایش داشته باشد و این امر اهمیت فراوانی دارد.

کریمی ادامه داد: اگر تنبیه و تشویق با هم همراه باشند و هر دو مورد توجه قرار گیرند، نتایج و آثار بسیار مطلوبی در راستای کاهش مشکلات صنفی به همراه خواهد آمد.