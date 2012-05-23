اراده کردن صرف برای پیشگیری از وسواس کافی نیست

محسن معروفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در زمان حاضر نگرشهای جدید نسبت به ماهیت بیماری وسواس شکل گرفته و سبب شده تا راهکارهای درمانی جدیدی برای آن گشوده شود.
وی بیان داشت: اطلاعات جدید در مورد این بیماری راههای درمانی مؤثرتر و کارآمدتری را برای درمان آن نشان داده و روشهای درمانی بیماری وسواس را در دو دسته درمانهای داروئی و درمانهای غیرداروئی میتوان مورد بحث قرار داد.
عضو گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: نکته مهم اینکه برخلاف آنچه قبل تصور میشد، وسواس بیماری مخصوص بزرگسالان نبوده و به طور تقریبی با همان شیوعی که در افراد بزرگسال مشاهده میشود، در کودکان و نوجوانان هم وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه تخمین زده میشود که در ایران احتمالاً بین 700 هزار تا یک میلیون و 400هزار نفربیمار مبتلا به وسواس وجود دارند، اضافه کرد: بیماری وسواس، بیماری شایعی است که حداقل در یک تا دو درصد مردم یک جامعه دیده می شود.
عضو گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: به احتمال زیاد اشخاصی را مشاهده کردهاید که علیرغم آبکشیهای مکرر باز هم به پاک بودن خود اطمینان ندارند و یا با وجود شستشوهای طولانی احساس میکنند هنوز دست و بدن، یا محل زندگیشان، آن طور که باید تمیز نشده است.
وی اظهار داشت: شاید کسانی را دیده باشید که برای اطمینان، مجبورند کاری را بارها و بارها تکرار کنند، به عنوان مثال شیر گاز را چندین بار پیچانده، قفل در را چند بار وارسی کرده و یا درست انجام دادن چنین کارهایی را به صورت تکراری از دیگران سوال کنند.
معروفی گفت: ممکن است افرادی را بشناسید که به طور ناخواسته و ناراحتکننده افکاری در ذهنشان تکرار میشود و یا کارهای روزمره را بسیار به کندی و آهستگی انجام میدهند.
معروفی بیان داشت: تمام این افراد مبتلا به نوعی بیماری به نام اختلال وسواسی اجباری یا به طور ساده وسواس هستند، تا چند سال پیش وسواس را نوعی عادت میدانستند که به واسطه وجود آن شخص بعضی کارها را تکرار میکند و اعتقاد داشتند که فردی که وسواس دارد میتواند با ارادۀ خودش آن را کنار بگذارد.
وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر با پیشرفت علم روانپزشکی و استفاده از روشهای دقیق کامپیوتری برای عکسبرداری و نشان دادن عملکرد مغز مفهوم این بیماری به کلی دگرگون شده است، تاکید کرد: امروزه پزشکان و محققان بر این باورند که وسواس نوعی بیماری است که بر اثر وجود برخی بینظمی های شیمیائی در مغز بروز می کند.
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