کشته و مجروح شدن 92 نفر در حوادث رانندگی 24 ساعت گذشته

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی 24 ساعت گذشته 785 تماس مددجو و و 438 تماس مزاحم در اورژانس قم به ثبت رسید که منجر به 145 مأموریت شد.



وی ادامه داد: از این تعداد مأموریت 94 مورد قلبی ، تنفسی و .... و 51 مأموریت مربوط به حوادث رانندگی بوده است .



معاون اورژانس قم برخورد موتور با گاردریل را از جمله این حوادث ذکر کرد و بیان داشت این حادثه در کمربندی قبل از پل باجک روی داد که منجر به فوت یک آقای 28 ساله شد.



فراهانی اظهار کرد: در این حادثه همچنین یک نفر مجروح شد که حال عمومی وی بسیار وخیم گزارش شده است.



وی برخورد وانت با ون را از دیگر حوادث این مدت برشمرد و ابراز کرد: در این حادثه که در دامشهر رخ داد سه نفر مجروح و یک نفر در دم جان سپرد.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم اضافه کرد حال یک تن از مجروحان این حادثه بسیار بد است.



فراهانی همچنین از برخورد دو نفر با عابر در خیابان کلهری خبر داد و افزود : در این حادثه نیز سه نفر مصدوم شدند.



وی ادامه داد: در حادثه دیگری که بر اثر برخورد پراید با کامیون در جاده جعفریه به آوه روی داد هفت نفر مجروح شدند.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم گفت : این حادثه همچنین منجر به فوت یک دختر بچه پنج ساله شد.



فراهانی در ادامه از واژگونی یک دستگاه سمند در اتوبان کاشان خبر داد و اظهار داشت: در این حادثه سه نفر مجروح و یک نفر فوت کردند.



وی عنوان داشت: واژگونی پراید در کیلومتر 25 جاده سلفچگان نیز از دیگر حوادث این مدت بود که چهار مصدوم بر جای گذاشت.



معاون مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم گفت: در جاده دستجرد نیز بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو سه نفر مجروح شدند.



فراهانی برخورد یک دستگاه پژو و ریو را از دیگر حوادث این مدت ذکر کرد که در این حادثه چهار نفر مجروح شدند.

