به گزارش خبرگزاری مهر، حمید اسماعیلی بیان داشت: یکصد و ششمین پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی استان و سی و چهارمین پایگاه شهرستان اصفهان، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال در محل ساختمان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان افتتاح و به بهره برداری رسید.
وی گفت: این واحد امدادی شهری با بهکارگیری شش نیروی تخصصی فوریتهای پزشکی، یک دستگاه آمبولانس مجهز به ICU سیار و تمام تجهیزات تخصصی ثابتسازی و انتقال مصدوم به صورت 24 ساعته آمادهارائه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی به بیماران و مصدومان حوادث است.
یکسانسازی استانداردهای موجود در پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی قطب مرکزی
دبیر شورای هماهنگی قطب مرکزی فوریتهای پزشکی کشور از یکسانسازی استانداردهای موجود در پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی قطب مرکزی کشور خبر داد.
علیرضا قاسمی با اشاره به برگزاری نخستین جلسهشورای هماهنگی قطب مرکزی فوریتهای پزشکی کشور شامل استانهای اصفهان، کاشان، یزد و چهارمحال و بختیاری افزود: یکسانسازی استانداردهای موجود در پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی قطب مرکزی، تبادل اطلاعات و تجارب مراکز زیرمجموعهقطب و استفاده از توان علمی این مراکز از اهداف برگزاری این جلسهبوده است.
دبیر شورای هماهنگی قطب مرکزی کشور تصریح کرد: تشکیل دبیرخانهشورا در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان و تعیین دبیر دبیرخانه، برگزاری کارگاههای آموزشی و المپیادهای علمی – ورزشی به صورت مشترک، انجام ارزیابی و پایش پایگاههای قطب توسط ناظران مشترک، همکاری هر چه بیشتر روابط عمومی مراکز زیر مجموعه قطب و برگزاری فصلی جلسات این شورا در سایر مراکز از مواردی بود که در جلسهمذکور به تصویب رسید.
وی اظهار داشت: تعداد 201 پایگاه اورژانس پیشبیمارس
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