گرد و غبار بالاخره کهگیلویه و بویراحمد را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه میزان آلودگی هوا در استان از 20 تا 25 برابر حد مجاز در نوسان بود و با وجود این میزان آلودگی مدارس، ادارات و دانشگاههای این استان همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.

با این حال بعداز ظهر امروز ستاد بحران استان به ریاست استاندار تشکیل جلسه داد تا تدابیر پیشگیرانه ای برای مقابله با تبعات ورود این میهمان ناخوانده بر سلامتی جامعه اتخاذ شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: فردا پنج‌شنبه چهارم خرداد ماه91 به دلیل غلظت بالای گرد و غبار و ریزگردها، تمامی ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس استان تعطیل هستند.

اکبر نیکزاد افزود: به دلیل افزایش حجم گرد و غبار و تقاضای شبکه بهداشت و درمان و محیط زیست استان مبنی بر اینکه وضعیت جوی برای سلامت عمومی زیان آور است، لازم دانستیم، ستاد بحران تشکیل و در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ شود.

نیکزاد تصریح کرد: براین اساس در این نشست بررسی‌های لازم به عمل آمد و مصوب شد که فردا در این استان تعطیل اعلام شود.

استاندار یادآور شد: مراکز درمانی و اورژانس‌ها در همه شهرهای استان فردا تعطیل نیستند و در آمادگی کامل بسر می‌برند و به وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند تا در شرایطی که آلودگی هوا برای کسانی که بیماری تنفسی دارند ایجاد مشکل کند، مورد مداوا قرار گیرند.