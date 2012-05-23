به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی ظهر چهارشنبه در مراسم تجدید میثاق مسئولان شهری با شهدای اصفهان و آیین رونمایی و کلنگ‌زنی طرح‌های زیبا‌سازی شهر اظهار داشت: امروز سی‌امین سالگرد آزاد‌سازی و فتح خرمشهر است و ملت ایران با مشارکت خود در صحنه‌های جنگ این پیروزی را رقم زده‌اند.

وی با اشاره به اینکه شهید حسین خرازی و شهید احمد کاظمی از فاتحان خرمشهر هستند و این موضوع یک واقعیت غیرقابل انکار در تاریخ ایران اسلامی به شمار می‌رود، ادامه داد: فتح خرمشهر به عنوان یک پیروزی بزرگ از سوی خداوند متعال به ملت ایران به پاسداشت فداکاری‌ها و خدمات آنها برای دفاع از انقلاب ارزانی شده است.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان تصریح کرد: مکان و زمان برگزاری مذاکرات 5+1 را جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است و کشور‌های غربی برگزاری این مذاکرات در سوم خرداد ماه در بغداد را بدون چون و چرا پذیرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه نقش مردم و یگان‌های استان اصفهان در این پیروزی یک نقش برجسته و ممتاز بوده است، افزود: امروز اسلام و انقلاب اسلامی ایران مسیر تاریخ را مشخص کرده و عملیات بیت‌المقدس دستاورد‌های بزرگی را برای انقلاب اسلامی ایران داشته است.

سلیمانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با پیروزی خود توانسته بود مسیر تاریخ را در اختیار خود بگیرد و تغییر مسیر تاریخ در انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت، تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران مسیر تاریخ را از دست غربی‌ها خارج کرد و در اختیار اسلام قرار داد.

وی با اشاره به اینکه عملیات بیت‌المقدس آغاز پیروزی‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران و پیروزی بزرگ قدرت نرم جهان اسلام محسوب می‌شود، اضافه کرد: این عملیات شاهکار نظامی ایران محسوب می‌شود اما تنها از نقطه نظر نظامی مورد توجه نیست.

وی با بیان اینکه در این عملیات و در جریان پیروزی انقلاب قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در تمام دنیا تبیین شده است و این عملیات آغازی برای پیروزی‌های بزرگ مستمر نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، گفت: از این زمان بود که نگاه دنیا نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت و یکی از مهم‌ترین دستاورد‌‌های این عملیات اثبات کارآمدی حکومت دینی، نظام و انقلاب اسلامی ایران به تمام دنیا است.