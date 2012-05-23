هاشمی رفسنجانی: سنگ صبور قشرهای مختلف کشور هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از تهیهکنندگان، کارگردانان و بازیگران عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون و همچنین نویسندگان، شعرا و خوانندگان کشور، با تبریک ولادت امام محمدباقر(ع) و فتح و آزادی خرمشهر، دردها و دغدغههای قشر فرهیخته و هنرمند کشور را همانند سایر اقشار جامعه به حق و واقعی خواند و گفت: جامعه هنری از جمله کارگردانان و بازیگران مردمی سینما، تلویزیون و تئاتر دردها و دغدغههایی دارند که عموم مردم از آن اطلاع ندارند و این امر غمهای آنان را مضاعف میکند.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی سنگ صبور نمایندگان قشرهای مختلف کشور به دلیل بروز مشکلات هستم، هنرمندان برخاسته از متن مردم و برای مردم را واجد ویژگیهایی متفاوت خواند و تصریح کرد: خداوند در وجود هنرمندی که درد مردم و کشور را دارد، فهم و توانی قرار داده که میتواند با کلام، قلم و عمل خود جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنر اصیل را ابزاری بسیار کارا و توانمند برای بیان زیبا و تأثیرگذار دردها و معضلات و نیز قابلیتهای جامعه بیان کرد و افزود: در دوران کنونی یک فیلم و یا یک شعر ناب چنان تأثیری دارد که ممکن است ابزار ارتباطی و تبلیغاتی دیگر نداشته باشد.
هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه هنرمندان کشور، دلسوز جامعه، اهداف و ارزشهای والای اسلامی هستند، گفت: وجود سلائق و علائق مختلف نزد هنرمندان متعهد طبیعی است، ولی تحمیل سلیقه و فکر بر جامعه هنری، نتیجه معکوس دارد.
وی تصریح کرد: اگر قشری از اقشار جامعه نوعی سلیقه و فکر را نمیپسندد، نباید کل جامعه را از آن محروم کرد و این ظلم به هنر، هنرمند متعهد و مردم است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توصیه هنرمندان به رعایت اصول اسلامی و ارزشهای اخلاقی، اسلامی و ملی، رواداری و پرهیز از دگماندیشی و تحمیل سلیقه در عرصه هنر را از الزامات شکوفایی خلاقیتهای هنری خواند و گفت: در شرایط کنونی باید با حمایت از جامعه هنری و نویسندگان و فرهیختگان کشور نشاط و امید را که موردنیاز مردم است به جامعه تزریق کرد.
وی افزود: توصیه میکنم هنرمندان واقعی با جدّیت به کار خود ادامه دهند و به آینده کشور، انقلاب و سرنوشت خود و مردم امیدوار باشند.
هاشمی رفسنجانی رشد آگاهی ملتها و انفجار اطلاعات را از جمله واقعیات غیرقابل انکار دنیای امروز خواند و گفت: جامعه آگاه، تحصیلکرده و فرهیخته راه خود را پیدا کرده به سوی آرمانهای بلند و پیشرفت حرکت خواهد کرد.
در ابتدای این دیدار صابر خراسانی و چنگیز حبیبیان و شجاعسری و نیز خانم شراره کامرانی اشعاری در رثای بزرگان دین، حضرت علی(ع) و مسائل اجتماعی قرائت کردند.
همچنین شریفینیا، ضیاءالدین دُرّی، مهدی فخیمزاده، مجید مظفری، محمدرضا ورزی، محسن افشانی، امید و امین زندگانی، قاسم افشار، حاجیلو و مریلا زارعی به بیان دیدگاههای خود درباره وضعیت جامعه هنری کشور و معضلات و مشکلات این قشر پرداخته، با ذکر خاطراتی از دیدارهای گذشته خود با آیتالله هاشمی رفسنجانی، خواستار حضور فعالتر و مساعدت ایشان در رفع مشکلات هنرمندان، شعرا و نویسندگان کشور شدند.
نظر شما