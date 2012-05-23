هفته جهانی بدون دخانیات از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه دخانیات مرکز سلامت محیط و کار، روز شمار هفته جهانی بدون دخانیات به شرح زیر اعلام شد.

پنج شنبه 4/3/1391 صنایع دخانی مانعی برای تحقق اهداف سلامتی

جمعه 5/3/1391 تقویت ارزشهای دینی سدی در برابر ترفندهای صنایع دخانی

شنبه 6/3/1391 قلیان ترفندی دیگر از سوی صنایع دخانی

یکشنبه 7/3/1391 نوجوانان، جوانان و زنان هدف اصلی صنایع دخانی

دوشنبه 8/3/1391 کنترل دخانیات یک مسئولیت همگانی

سه شنبه 9/3/1391 رسالت قوای سه گانه در برابر گسترش روزافزون مواد دخانی

چهارشنبه 10/3/1391 دخالتهای صنایع دخانی چند ملیتی را متوقف کنیم

براساس اعلام دبیرخانه ستاد کشوری کنترل مبارزه با دخانیات، سیگار عامل 5/12 درصد کل مرگهایی است که در جهان روی می‌دهد و 90 درصد مرگ‌های ناشی از سرطان ریه در افراد سیگاری به وقوع می‌پیوندد.