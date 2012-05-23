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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

هفته جهانی بدون دخانیات از فردا آغاز می شود

هفته جهانی بدون دخانیات از فردا آغاز می شود

هفته جهانی بدون دخانیات با شعار "دخالتهای صنایع دخانی چند ملیتی را متوقف کنیم"، از فردا پنج شنبه در کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه دخانیات مرکز سلامت محیط و کار، روز شمار هفته جهانی بدون دخانیات به شرح زیر اعلام شد.

پنج شنبه 4/3/1391 صنایع دخانی مانعی برای تحقق اهداف سلامتی

جمعه 5/3/1391 تقویت ارزشهای دینی سدی در برابر ترفندهای صنایع دخانی

شنبه 6/3/1391 قلیان ترفندی دیگر از سوی صنایع دخانی

یکشنبه 7/3/1391 نوجوانان، جوانان و زنان هدف اصلی صنایع دخانی

دوشنبه 8/3/1391 کنترل دخانیات یک مسئولیت همگانی

سه شنبه 9/3/1391 رسالت قوای سه گانه در برابر گسترش روزافزون مواد دخانی

چهارشنبه 10/3/1391 دخالتهای صنایع دخانی چند ملیتی را متوقف کنیم

براساس اعلام دبیرخانه ستاد کشوری کنترل مبارزه با دخانیات، سیگار عامل 5/12 درصد کل مرگهایی است که در جهان روی می‌دهد و 90 درصد مرگ‌های ناشی از سرطان ریه در افراد سیگاری به وقوع می‌پیوندد.

کد مطلب 1610370

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