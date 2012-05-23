مساجد در نوک مقابله با تهاجم فرهنگی هستند/ تهران با کمبود مسجد روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از جشنواره 12تا 12 (که از 12 بهمن تا 12 اسفند 90 در مساجد استان تهران انجام شد) با حضور حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد و حجت الاسلام آقایی معاونت فرهنگی و اجتماعی این مرکزو ائمه جمعه و جماعات استان و شهرستان‎های های تابعه تهران عصر چهارشنبه سوم خردادماه در این مرکز برگزار شد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رجب و میلاد با سعادت امام محمد باقر(ع) و همزمان شدن آن با سالروز فتح خرمشهرگفت: پیام روشن این جلسه تقویت رویکرد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مساجد است. امروز باید سهم مساجد در نقشه مهندسی فرهنگی کشور را بدانیم. اینکه چه ظرفیتهایی دارد از چه ظرفیتهای آن استفاده شده و چه ظرفیتهای آن استفاده نشده و یا اینکه چه ظرفیتهای دیگری باید بر آن افزود.

رئیس مرکز رسیدگی به مساجد ادامه داد: باید دلبستگان و کسانی که به مسجد تعلق خاطر دارند به این پرسش جواب بدهند. به فرموده مقام معظم رهبری مساجد درنوک پیکار با تهاجم فرهنگی هستند و با پشتوانه مردمی و خودجوشی که دارند باید پایگاههای جوشش فرهنگ الهی و تربیت انسانهای مؤمن قرار بگیرند.

حاج علی اکبری ادامه داد: از ظرفیتهای موجود مساجد استفاده نمی‏شود، امروز برای اجاره یک مکان برای کار فرهنگی چقدر باید هزینه کرد ولی مساجد با آن فضای گسترده اکثر ساعات روز تعطیل هستند، درحالیکه با همین استفاده ناقص از آنها، آنها تأثیر عمده‏ای در جامعه دارند.

وی از مقابله مساجد با قتنه 88 به عنوان کار عظیم این پایگاه‎ها یاد کرد و گفت در مناطقی که مسجد بیشتر بود فتنه کمتر بود و در جاهایی که خلأ مسجد بود هم مسجدی‎ها با بصیرت افزایی و روشنگری و مقاومت فکری و فرهنگی در مقابل فتنه ایستادند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: 70 درصد ظرفیت مساجد ما بدون استفاده مانده که شامل سخت افزار، نرم‎افزار و نیروی انسانی می‎شود. ما با تشویق‎ها و فراهم کردن سازگارهای مساجد بویژه ائمه جماعات و در کنار آن هیئت امنای و جوانان مسجدی مساجد را به میدان عمل می‎فرستیم و اگر چنین فعالیتی در مساجد صورت نگیرد بزرگترین امکانات هم بلااستفاده می‎ماند.

حاج علی اکبری افزود: ما باید مساجد را دوباره بشناسیم واز ظرفیتهای آن بهینه استفاده کنیم؛ برای مثال کلاسهای قرآن دانش آموزان مدارسِ نزدیک مساجد در مساجد برگزار شود تا جوانان و نوجوانان انسی بیشتربا مساجد پیدا کنند. وی خاطرنشان کرد: کاربردهای اینچنینی و طرحهای نو برای استفاده ظرفیتهای مساجد در جامعه بسیار است.

وی نمونه دیگر این طرحها را وارد کردن جریان کرسی‏های آزاداندیشی در مساجد ذکر کرد و گفت الان فقط این کرسی‎ها در دانشگاهها یا حوزه‏ها مطرح هستند.

وی درپایان گفت: به نسبت متراژ زمین به جمعیت مسجد در شهر تهران کم است و این شهر از فقیرترین شهرها از نظر مسجد داشتن است. آنچه که در برپایی این جشنواره در مساجد اتفاق افتاده یک فعالیت فرهنگی متحدی است که نیاز به طی کردن راه‎های بیشتری داریم. باید مانورهای بزرگ فرهنگی این چنینی در مساجد اتفاق بیفتد تا آنها خودشان را در عرصه فعالیتهای اجتماعی در جامعه نشان بدهند.

حجت الاسلام آقایی معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد و مسئول طرح جشنواره 12تا 12 هم قبل از سخنان حجت الاسلام حاج علی اکبری گفت: با داوری هیئت 6 نفره از گزارشات و لوحهای فشرده تهیه شده مساجد بنابر فراخوان این مرکز از 100 مسجد، 32 مسجد با توجه به شرایط و موقعیت آنها انتخاب شدند.

وی تأکید کرد: می‎خواهیم مساجد الگو را به جامعه معرفی کنیم و ازفعالیتهای تجاری مساجد (مغازه‏های در حریم مسجد) بکاهیم و به فعالیتهای فرهنگی بیفزاییم.