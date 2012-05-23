30 درصد مدارس کشور توسط خیرین احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حافظی ظهر چهارشنبه در چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی در بیرجند، اظهارداشت: طبق بررسی انجام شده 30 درصد مجموع کل مدارسی که در سطح کشور احداث شده توسط خیرین مدرسه ساز به بهره برداری رسیده و این ضریب در سال جاری نیز افزایش چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به اینکه با انجام فعالیت های خیرین مدرسه ساز کشور مدارس از چهار نوبته در زمان قبل از انقلاب به یک الی دو نوبته در حال حاضر رسیده است، افزود: در این راستا باید برای توسعه علمی کشور حمایت از خیرین در دستور کار قرار گیرد.

حافظی از وجود 135 هزار خیر مدرسه ساز در سطح کشور خبر داد و گفت: همچنین طبق طرح جدید این مجموعه بالغ بر 400 هزار دانش آموز و فرهنگی در سطح کشور در امر مدرسه سازی مشارکت دارند.

وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می شود آمار دانش آموزان در امر مدرسه سازی به 12 میلیون نفر افزایش یابد.

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با اشاره به اینکه مجمع خیرین مدرسه ساز کشور در حال حاضر به دنبال هوشمندسازی مدارس احداثی است، تصریح کرد: در این زمینه خیرین نیز به سمت ایجاد مدارس هوشمند در مناطق مختلف کشور سوق داده شده اند.

وی از شناسایی و حمایت مالی از دانش آموزان مستعد در سطح کشور خبر داد و گفت: در این راستا دانش آموزان دارای استعداهای ویژه شناسایی شده و تا مدارج عالی تحصیلی مورد حمایت قرارمی گیرند.

حافظی بر حمایت دولت و مجلس از خیرین مدرسه ساز تاکید کرد و افزود: رفع مشکلات خیرین از جمله معافیت خیرین از پرداخت عوارض شهرداری از جمله خواسته های اصلی خیرین است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با اشاره به اینکه آموزش و پرورش نیز همواره در کنار خیرین مدرسه ساز به عنوان یک تشکل گسترده فرهنگی حضور داشته است، افزود: زیرساخت توسعه همه جانبه در کشور مدرسه بوده که باید از سوی مسئولان مورد توجه قرا گیرد