فتح خرمشهر نقطه عطف دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم روز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر که در محل تیپ صاحب الامر قزوین برگزار شد اظهارداشت: با آغاز مذاکرات هسته ای ایران با گروه پنج بعلاوه یک امیدواریم خواسته های مردم پیگیری شود.



وی افزود: عزت امروز کشورمان مدیون خون شهدایی است که با همه وجود در راه دفاع از میهن از جان گذشتند و عزت را به مردم هدیه دادند.



استاندار قزوین تصریح کرد: امروز اگر کشورهای دنیا روی ایران حساب باز کرده و اقتدار ما را پذیرفته اند و حاضر می شوند پشت میز مذاکره بنشینند مرهون خون شهداست که باید قدردان آن باشیم و از آن صیانت کنیم.



عجم با اشاره به اهمیت فتح خرمشهر و تداوم راه شهداء تصریح کرد: آزاد سازی خرمشهر نقطه درخشانی در دوران دفاع مقدس است که ضمن نشان دادن قدرت الهی موجب سربلندی و عزت کشور شد.



استاندار قزوین بیان کرد: در این حماسه ارزشمند تاریخی با تحقق وحدت و حضور آگاهانه مردم درعرصه‌های دفاع از تمامیت ارضی کشور اقتدار و شجاعت ملت به جهانیان ثابت شد و این افتخار مرهون خون شهیدانی است که تا ابد درس شرف و آزادگی را برای تمامی آزادیخواهان و عدالت ‌طلبان جهان تفسیر کردند.



استاندار قزوین بیان کرد: نیروهای مسلح و فرزندان این مرز و بوم با هدایت مقام معظم رهبری با هوشیاری توطئه های دشمنان نظام جمهوری اسلامی را نقش برآب کرده اند و امروز نیز در سایه بصیرت، پشتیبان ولایت فقیه هستند و نمی گذارند به انقلاب آسیب برسد.



وی یادآورشد: ملت رشید ایران در سایه وحدت و همدلی و بصیرت و آگاهی چون دژی استوار در برابر زیاده خواهی ها دشمنان ایستادگی می کند.