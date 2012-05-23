اسماعیل برزگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزادسازی خرمشهر در حقیقت پیروزی مقتدرانه خط امام (ره) و تفکر و اندیشه ناب انقلابی و شکست و اضمحلال تفکرات التقاطی و وابسته به بیگانه بود.

وی افزود: سوم خرداد یادآور خودباوری ملتی‌ است که با ایمان و جهاد در برابر تمام دنیای کفر و استکبار به مبارزه پرداخت و با استقامت و پایمردی حماسه‌ ای آفرید که در قرون اخیر بی ‌بدیل بود و به فتح ارزش ‌های اسلامی منتهی شد و امیدواریم به نابودی کامل جهانخواران بیانجامد.

برزگرزاده ادامه داد: این روز تجلی‌ گر الطاف خداوندی بر مردم ایران اسلامی بود و چنانکه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمودند: "خرمشهر را خدا آزاد کرد".

وی افزود: آزادسازی خرمشهر در حقیقت نقطه عطفی در تاریخ ملت ایران و یادآور مجاهدت و استقامت رادمردانی است که درس جهاد، عزت و مقاومت را نه تنها به ملت ایران بلکه به همه ملت‌ های جهان تعلیم دادند.