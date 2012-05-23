سید جواد خازنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اخیرا نیز بازیکن تیم فوتبال نوجوانان صبای قم با نظر مثبت کادر فنی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان برای حضور در رقابت های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا برگزیده شده است.



وی یاد آور شد: در لیست جدیدی که کادر فنی تیم ملی فوتبال رده سنی نوجوانان کشورمان از بازیکنان مورد نظر خود برای حضور در اردوهای آماده سازی این تیم اعلام کرده اند، نام حسین ترکی زاده بازیکن خوش آتیه و مستعد فوتبال قم نیز حضور دارد.



مدیر تیم های پایه باشگاه صبای قم افزود: هدایت تیم ملی فوتبال رده سنی نوجوانان کشورمان را نیز علی دوستی مهر از مربیان سازنده فوتبال بر عهده دارد و این سرمربی قصد دارد با تیمی قوی در رقابت های فوتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا که نیمه امسال به میزبانی کشورمان نیز برگزار می شود، شرکت کند.



آماده سازی تیم ملی نوجوانان برای میزبانی از رقبای آسیایی



وی افزود: قرعه کشی رقابت های فوتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا با حضور نمایندگان 16 تیم حاضر در مرحله نهایی این رقابت ها، به میزبانی کشورمان برگزار شد و تیم ملی نوجوانان کشورمان حریفان خود را نیز در این رقابت ها بیشتر شناخت.



خازنی عنوان داشت: بر اساس برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی فوتبال رده سنی نوجوانان کشورمان، مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان از روز پنجم خرداد آغاز می‌شود تا تیم ملی استارتی جدی برای حضور موفق در فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا داشته باشد.



وی اظهار کرد: بر اساس تصمیم کادر فنی تیم ملی فوتبال نوجوانان اردوی جدید این تیم در حالی از روز پنجم خرداد ماه آغاز خواهد شد که در این اردو 26 بازیکن حضور می یابند که البته با توجه به شرایط ممکن است علی دوستی مهر یکی دو نفر کمتر یا بیشتر را به تیم ملی دعوت کند.



مدیر تیم های پایه باشگاه صبای قم ادامه داد: البته کادر فنی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان در نظر دارد در این اردو یکی دو بازی دوستانه نیز برای محک میزان آمادگی بازیکنانی حاضر دراردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان تدارک ببیند که به موقع نام حریفان را اعلام خواهد شد.



ایران مهرماه میزبان فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا



وی افزود: در این بین سرمربی تیم ملی نوجوانان منتظر تصمیمات کمیته جوانان برای تایید اردوها و دیدارهای خارجی این تیم است و آنچه که تا این لحظه برای این تیم قطعی شده، اردوی آماه سازی ترکیه است که تایید شده اما زمان آن مشخص نیست زیرا ممکن است در یکی از ماه های تابستان، بازی های تدارکاتی دیگری مشخص شود به همین دلیل علی دوستی مهر منتظر نهایی شدن دیگر اردوهای تیم ملی است تا زمان مناسب اعزام به این اردو را انتخاب کند.



خازنی ابراز داشت: مربیان تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان برای شناخت حریفان خود به دنبال بدست آوردن فیلم بازی تیم های همگروه تیم کشورمان در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا هستند، حریفانی نظیر عراق و استرالیا تا کادر فنی و سرپرستی تیم ملی تمام تلاشش را برای اینکه تیم ملی فوتبال نوجوانان با بهترین تدارک در رقابت های آسیایی تهران شرکت کند و به جام جهانی نوجوانان صعود کند، انجام بدهد.

