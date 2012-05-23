به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 14و 30 دقیقه روز چهارشنبه سوم خرداد ماه جاری بخش دوم سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه در شعبه 76 دادگاه کیفری به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور 4 قاضی مستشار آغاز شد.

در ابتدای جلسه رئیس دادگاه خانم ع - ح رابه عنوان متهم به جایگاه احضار کرد سپس قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: خانم ع - ح متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل، دریافت یک فقره چک به مبلغ 35 میلیون تومان و وصول آن برای متهمان اصلی پرونده و همچنین تحصیل مال نامشروع به میزان 5 میلیون تومان است.

در ادامه متهم با رد این اتهامات گفت: من کارمند نمایندگی بیمه نبوده بلکه خانه دار هستم. چک مورد اشاره نیز بابت معامله زمین با آقای د. ف - متهم ردیف دوم پرونده - بوده است. چند سال قبل زمینی به مساحت هزار متر را در یکی از روستاهای شمال کشوربه آقای د . ف فروختم و در برابر آن یک چک 35 میلیون تومانی گرفتم. چند هفته پس از نقد کردن چک معامله ما به هم خورد و من 30 میلیون تومان از پول را به حساب آقای د – ف ریخته و 5 میلیون تومان بقیه را به صورت نقدی به او دادم.

در ادامه عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و در دفاع از موکلش گفت: من وکیل سه تن از متهمان هستم که جمع پولی که در پرونده به آنها نسبت داده شده است کمتر از 10 میلیون تومان است. ما باید به این مسئله فراتر از مسائل حقوقی و قضایی نگاه کنیم. این متهمان پیاده نظامهای شطرنج این بازی هستند. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم و وکیل مدافعش گفت: اگر ادعاهای متهم در خصوص معامله زمین درست است آیا در این زمینه مدرکی برای اثبات حرفش دارد؟ همچنین لازم به ذکر است آقای د . ف در جریان تحقیقات مدعی شده تاکنون متهم را ندیده و با او معامله ای انجام نداده است.

سرانجام متهم در آخرین دفاعیات خود گفت: من یک زن خانه دار و با تحصیلات دیپلم بوده و هیچ سررشته ای در زمینه چک و معاملات تجاری ندارم پس از فسخ قرارداد نیز قولنامه ای که به صورت دستی نوشته بودیم پاره کرده و در این زمینه مدرکی ندارم.

پس از آخرین دفاعیات زن جوان، قاضی از خانم ل . ز 34 ساله خواست برای دفاع از اتهاماتش در پشت جایگاه حاضر شود. بر اساس کیفرخواست زن 34 ساله در این پرونده متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل، تحصیل مال نامشروع به میزا ن 15 میلیون تومان است.

ل . ز پس از قرار گرفتن در جایگاه با رد اتهاماتش گفت: از محضر دادگاه تقاضا دارم در زمان دفاع من هیچ سئوالی پرسیده نشود تا در کمال ارامش به دفاعیاتم بپردازم. من تا کلاس دوم راهنمایی بیشتر درس نخوانده ام. سواد اختلاس و کلاهبرداری نیز ندارم. در خصوص آن 15 میلیون تومانی که اشاره کردید باید بگویم آن را از آقای د . ف قرض گرفته بودیم.

قاضی: این پول را برای چه کاری قرض گرفته بودید.

متهم: برادرم اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد مادرم نیز یک مستمری بگیر ساده است . او با قرض یک خودرو پیکان قسطی برای برادرم گفت تا با آن کار کند اما او نتوانست قسط های ماشین را بدهد ومالک خودرو می خواست چک ضمانت را به اجرا بگذارد به همین خاطر من از آقای د . ف خواستم سه میلیون تومان به من قرض بدهد اما او 15 میلیون تومان در یک پاکت گذاشت و آن را به من داد و خواست موضوع را به شوهرم نگویم.

قاضی: آقای د . ف چه ارتباطی با شوهرتان داشت.

متهم: آنها با هم در شرکت بیمه ایران در کرج همکار بودند در حال حاضر شوهرم نیز جزء متهمان پرونده است.

در ادامه جلسه نماینده دادستان با اشاره به ارسال سه نامه تهدید آمیز از سوی زن جوان برای آقای د . ف از متهم خواست به توضیح در این رابطه بپردازد.

خانم ل . ز نیز در این رابطه گفت: یک روز آقای د . ف به من زنگ زد و گفت نامه های تهدید آمیز خطاب به من بنویس و برایم ارسال کن. ابتدا مخالف کردم اما او تهدید کرد اگر این کار را نکنم ماجرای 15 میلیون تومان قرض را به شوهرم می گوید من هم به خاطر اینکه شوهرم متوجه ماجرا نشود و متنی را که او گفته بود نوشته و برایش ارسال کردم.

یک روز آقای د . ف با من تماس گرفت و مدعی شد همسرش بیمار است به همین خاطر خواست تا یک چک را برایش نقد کنم اما قبول نکردم به همین خاطر موضوع 15 میلیون تومان را به شوهرم گفت. همسرم نیز به حالت عصبانی به خانه آمد و گفت آقای د . ف و گروهش مدتی است می خواهند مرا آلوده کارهای مجرمانه خود بکنند.

متهم در آخرین دفاعیاتش نیز گفت: من اتهامات را قبول ندارم و ماجرای 15 میلیون تومان فقط قرض بوده است.

قاضی مدیرخراسانی سپس از د . ف خواست در رابطه با اظهارات متهم زن توضیح دهد که او اظهار داشت تمام حرفهای این زن دروغ است و من به خاطر نامه های تهدیدآمیزش به او 15 میلیون تومان دادم.

ف . ف 45 ساله مدیر نمایندگی بیمه فاطمی سومین متهمی بود که به دفاعیات او در جلسه عصر پرداخته شد . بر اساس کیفرخواست او متهم به اختلاس 318 میلیون تومانی و تحصیل مال نامشروع به همین میزان است.

نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست برای او تقاضای اشد مجازات را کرد. متهم نیز مانند دیگر متهمان پرونده پس از حضور در جایگاه تمام اتهامات را رد کردو گفت: اعترافاتم تحت فشارهای بازجویی بوده است. من پس از بیمه کردن بیمه گذاران مبلغ حق بیمه را از طرف خودم به شرکت بیمه واریز کرده و سپس این پول را از بیمه گذارانم می گرفتم.

سپس وکیل متهم در دفاع از او اظهار داشت: با توجه به اینکه موکلم کارمند دولت نبوده این اتفاق اختلاس محسوب نمی شود زیرا بر اساس ماده 5 وجوه ، اسناد و مدارک باید بر حسب وظیفه به کارمند دولت داده شده باشد.

قاضی سپس به گزارش سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: موکل شما 20 میلیون تومان از یک شرکت گرفته و به جای آن مبلغ 20 هزار تومان را به حساب شرکت بیمه ایران واریز کرده است. از این موارد در پرونده او بسیار وجود دارد

در ادامه متهم مدعی شد می تواند با ارائه مدارکی خلاف این موضوع را اثبات کند به همین خاطر یک هفته به او مهلت داد مدارک موردنظر را به دادگاه ارائه کند.

آخرین متهمی که به اتهامات او رسیدگی شد س . ن 52 ساله بود که در این پرونده متهم به اختلاس توام با جعل و وصول 22 فقره چک به ارزش 121 میلیون تومان می باشد. متهم که صبح امروز به اتهامات همسرش رسیدگی شده بود در دفاع از خود گفت: اتهاماتم را قبول ندارم این موارداتهامی غیر قابل قبول است. همسرم این چکها را از آقای ب . ک می گرفت و من آنها را نقد می کردم از ماجرای شبکه ای و اختلاس نیز بی اطلاع بودم.

قاضی مدیرخراسانی پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش ختم این جلسه را اعلام کردو قرار است صبح روز شنبه سومین جلسه دادگاه برگزار شود.