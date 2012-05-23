فتح خرمشهر ستاره درخشان تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالار آبنوش روز چهارشنبه در مراسم سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر که در محل تیپ صاحب الامر(عج) برگزار شد اظهارداشت: سوم خرداد، سالروز دلاورمردی و پایداری ملت ایران است و این روز سرنوشت ساز به عنوان حماسه ای فراموش نشدنی در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد ماند.
آبنوش بیان کرد: در سوم خرداد، شجاعت و شهامت فرماندهان نظامی و از خود گذشتگی رزمندگان ارتش اسلام و اوج خداباوری و خلوص امام راحل به اثبات رسید.
فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین تصریح کرد: آزادسازی خرمشهر از درخشان ترین و شاخصترین صفحات تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ایران است که در این روز جوانان و دلاور مردان ایران اسلامی با استعانت از خداوند با نثار جان خود توانستند خرمشهر را از دست رژیم بعثی آزاد کنند و افتخار بیافرینند.
فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین گفت: دستاوردهای بزرگ ایران اسلامی در عرصه های مختلف مدیون خون شهدا و ایثار رزمندگان و تلاش انسانهایی است که برای دفاع از ارزشها تا پای جان ایستاده اند و تبعیت از رهبری را سرلوحه کار خود می دانند.
آبنوش به مذاکره امروز مسئولان کشورمان در عراق اشاره کرد و افزود: امیدواریم در این روز نیز کشور ایران با دفاع از حقانیت مردم و ایستادگی در برابر خواسته های منطقی و بحق ملت، عزت و سربلندی را برای نظام اسلامی به ارمغان بیاورند.
در پایان این مراسم از ایثارگران، جانبازان و خانواده های شهدای سپاه در عملیات بیت المقدس تجلیل شد.
شرکت کندگان در این مراسم همچنین از نمایشگاه ادوات جنگی برپا شده در تیپ صاحب الامر(عج) قزوین دیدن کردند.
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