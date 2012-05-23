گزارش دهنده درباره اوضاع اقتصادی / اعلام کمک 4 میلیارد دلاری به صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هفت سازمان بشردوستانه در گزارشی درباره بحران غذایی در یمن هشدار دادند.

در این گزارش آمده است : آماری که سازمان ملل متحد در برخی از مناطق یمن ثبت کرده است، نگران کننده است به طوری که از هر سه کودک یمنی یک نفر از سوء تغذیه رنج می برند.

از سوی دیگر منبع نظامی یمنی بیان کرد: شش نظامی در درگیری های صبح امروز در زنجبار مرکز استان ابین کشته و 9 نفر دیگر زخمی شده اند.

این منبع بیان کرد: در نزدیکی بازار القات قدیم هستیم، اما گروههای مسلح هنوز به ما حمله می کنند و جنگ چریکی علیه ما ادامه دارد، ما مصمم به ورود به زنگبار هستیم.

منبع مذکور افزود: افراد تیپ 25 مکانیزه توانسته اند به اطراف زنگبار وارد شوند و بر میدان الشهداء،ورزشگاه الشهداء و مجتمع تربیتی مسلط شوند.

از سوی دیگر سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان نشست موسوم به دوستان یمن در ریاض را افتتاح کرد.

نمایندگان 37 کشور شرکت کننده در این نشست راههای اجرایی کردن طرح شورای همکاری خلیج فارس و انتقال مسالمت آمیز قدرت در یمن،حمایت از دولت وحدت ملی و کمک به برگزاری گفتگوهای ملی میان گروههای سیاسی یمن را بررسی خواهند کرد.

سعود الفیصل در آغاز این نشست گفت : عربستان متعهد شده است که 3 میلیارد و 250 میلیون دلار برای کمک به اقتصاد یمن هزینه کند.

وزیر خارجه عربستان گفت : ما مایل به ثبات و وحدت اراضی یمن هستیم و امیدواریم که نشست دوستان یمن امیدهای مردم یمن را به یاس مبدل نکند.

از سوی دیگر محمد باسندوه نخست وزیر یمن گفت : دولت یمن گامهای عملی برای ایجاد اصلاحات فراگیر برای تحقق آرزوهای ملت یمن برداشته است و حمایت دوستان برای موفقیت روند انتقالی مهم است.

این در حالی است که شبکه العربیه گزارش داد: نشست دوستان یمن تصمیم گرفته است4 میلیارد دلار به این کشور کمک کند.