  1. جامعه
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۱

نماینده بیمه ایران:

نقشه اختلاس کنندگان حرفه ای بود

نماینده بیمه ایران در دادگاه اختلاس گفت: اقدامات متهمان پرونده به صورتی بود که با بازرسیهای معمولی قابل کشف نبودند.

به گزارش خبرنگار مهر، وی در حاشیه دومین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه اظهار داشت: متهمان و وکلای آنها به جای دفاع از اتهامات با طرح مباحث فرعی و این موضوع که نظارت شرکت بیمه ضعیف بوده سعی در فرار از اتهامات خود دارند. نحوه عمل متهمان به گونه ای بوده که با انجام بازرسیهای معمولی قابل کشف نبوده است.

وی ادامه داد: متهمان با تشکیل گروهی به صورت سازمانی اقدام کرده و ادعای متهمان درباره بی اطلاعی از منشاء چکها درست نیست. برای مثال آقای ع . خ از متهمان پرونده خودش مجوز دفتر بیمه داشته و دفاع او در این زمینه واظهار بی اطلاعی اش بلاوجه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حق بیمه متعلق به شرکت بیمه بوده و نمایندگی حق دخل و تصرف در آن را ندارد.

کد مطلب 1610395

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها