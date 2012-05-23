نقشه اختلاس کنندگان حرفه ای بود

به گزارش خبرنگار مهر، وی در حاشیه دومین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه اظهار داشت: متهمان و وکلای آنها به جای دفاع از اتهامات با طرح مباحث فرعی و این موضوع که نظارت شرکت بیمه ضعیف بوده سعی در فرار از اتهامات خود دارند. نحوه عمل متهمان به گونه ای بوده که با انجام بازرسیهای معمولی قابل کشف نبوده است.

وی ادامه داد: متهمان با تشکیل گروهی به صورت سازمانی اقدام کرده و ادعای متهمان درباره بی اطلاعی از منشاء چکها درست نیست. برای مثال آقای ع . خ از متهمان پرونده خودش مجوز دفتر بیمه داشته و دفاع او در این زمینه واظهار بی اطلاعی اش بلاوجه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حق بیمه متعلق به شرکت بیمه بوده و نمایندگی حق دخل و تصرف در آن را ندارد.