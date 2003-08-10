طرح هاي ملي بدون پشتوانه تحقيقي و پژوهشي موفق نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر " به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دكتر طبرسا مدير كل طرح و برنامه ريزي با بيان اين مطلب افزود : همواره براي اجراي برنامه ها و طرح هاي كلان بايد ميان حوزه هاي مطالعاتي و اجرايي ارتباط منطقي ايجاد كرد زيرا مطالعات عميق ضريب موفقيت طرح هاي اجرايي را افزايش مي دهد .

وي خاطر نشان كرد : به لحاظ فلسفي هرقدر، قدرت انتخاب مردم در بهره گيري از خدمات دولتي ، افزايش يابد به تبع آن كيفيت خدمات ارتقاء يافته و هزينه ها نيز كاهش خواهد يافت .

دكتر طبرسا ادامه داد : انعطاف پذيري در برنامه ها و كاهش تصدي گري دولت زمينه حضور پر رنگ بخش غير دولتي را امكان پذير مي نمايد كه اين امر مي تواند به بهبود كيفيت خدمات منجرشود و در نهايت هزينه هاي دولت را كاهش دهد .

مدير كل طرح وبرنامه ريزي وزارت ارشاد توضيح داد: در صورتي كه كوچك سازي دولت به درستي انجام شود و دولت بيشتر به وظايف اساسي و حاكميتي خود بپردازد در بلند مدت كيفيت خدمات دولتي ارتقاء و درصد رضايت مردم از نظام مديريت دولتي افزايش مي يابد .

وي به وجود ديدگاه سنتي در حوزه اداري كشور كه كاهش تصدي گري دولت را به عنوان خصوصي سازي معنا مي كند اشاره كرد و گفت : اجراي ماده 88 در راستاي بهره گيري از مشاركت مردمي و استفاده از ظرفيت نهادهاي غير دولتي است و تلقي خصوصي سازي از آن در حوزه ارايه خدمات دولتي صحيح نيست .

دكتر طبرسا افزود : در اجرا ماده 88 طرف قرارداد در صورت تخلف ، تعويض و قرارداد آن لغو مي شود و تمام فعاليت هاي واگذار شده با نظارت كامل دستگاه دولتي ذيربط و براساس معيارها و ضوابط مربوط صورت مي گيرد و جاي نگراني نيست .

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