به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر چهارشنبه .به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین، با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در سالن اجتماعات شهرداری ورامین با حضور مسئولان شهرستانی و استانی برگزار شد، 72 قهرمان مدال آور ملی و بین المللی و چهار تیم ورزشی قهرمان کشور در سالهای 88، 89 و 90 تقدیر شدند.

نفرات اول رقابتهای قهرمانی کشور، مدال آوران مسابقات بین المللی، آسیایی، جهانی و المپیکی به مناسبت گرامیداشت آزاد سازی خرمشهر و ایام خرداد ماه تجلیل شدند.

اسامی ورزشکاران و تیمهای برتر تجلیل شده

چهار تیم ورزشی لیفت قدرتی در بخش آقایان، تیم روستایی عشایری بانوان، تیم اسکیت هاکی بانوان و تیم فوتسال کارا سازه متین که سال گذشته توانستند در رقابتهای کشوری عنوان اول را به خود اختصاص دهند، در میان تجلیل شده ها بودند.

بانوان قهرمان سال 90 در رشته تکواندو فاطمه روحانی(مقام سوم مسابقات آسیایی)، فاطمه شاه صاحب(مقام سوم مسابقات جهانی) ، پریا پورنعمت(مقام دوم مسابقات بین المللی) ، فتانه رضایی(مقام اول مسابقات کشوری) ، سیده مریم رستمی(مقام اول مسابقات کشوری) ، صبــا سهــرابی(مقام اول مسابقات کشوری) ، عاطفه برمکی(مقام اول مسابقات کشوری) ، ریحانه محمدی(مقام اول مسابقات کشوری) ، فاطمه مرادی(مقام سوم مسابقات بین المللی)، نیلوفر ذکریایی(مقام اول مسابقات کشوری)، سمیه شکری(مقام اول مسابقات کشوری) هستند که تقدیر شدند.

بانوان رشته کیک بوکس نیز معصومه هداوند(مقام اول مسابقات بین المللی) ، زهــره خانی(مقام اول مسابقات بین المللی) ، سعیده خانی(مقام اول مسابقات بین المللی) ، زهــرا خانی(مقام اول مسابقات بین المللی) و حمیده میرزایی(مقام اول مسابقات بین المللی) بودند که مورد تجلیل قرار گرفتند.

بانوان قهرمان ورامین در رشته اسکیت هاکی صدف منصوری(مقام اول مسابقات انتخابی تیم ملی) ، فاطمه شاهسون(مقام اول مسابقات انتخابی تیم ملی) ، آذین قارونی(مقام اول مسابقات انتخابی تیم ملی) ، زهرا قاسمی(مقام اول مسابقات انتخابی تیم ملی) ، فاطمه اسماعیلی(مقام اول مسابقات انتخابی تیم ملی) ، افسانه اردستانی(مقام اول مسابقات انتخابی تیم ملی) در سال 90 بودند که در مراسم امروز از آنها تجلیل شد.

بانوان قهرمان ورامین در رشته کونگ فو نیز شیما عباس آبادی(مقام اول مسابقات کشوری) ، شهرزاد عباس آبادی(مقام اول مسابقات کشوری) ، سودابه فتح الهی(مقام اول مسابقات کشوری) در سال 90 بودند.

در رشته فوتسال نیز زهــرا ضرغام(مقام اول مسابقات روستایی عشایری کشور) و جمیله سادات شیرازی(مقام اول مسابقات روستایی عشایری کشور) به همراه فاطمه اردستانی(مقام سوم مسابقات بین المللی) در رشته فوتبال مورد تقدیر قرار گرفتند.

بانوی قهرمان ورامین در رشته موی تای نیز معصومه تاجیک(مقام سوم مسابقات جهانی) در سال 90 بود.

در رشته تکواندو پیام خانلرخانی(قهرمان کشور و مربی تیم ملی) ، علیرضا طبری(مقام سوم مسابقات بین المللی صربستان) ، میثم محالی(مقام سوم مسابقات بین المللی صربستان) ، علی عرب عامری(مقام سوم مسابقات بین المللی صربستان) ، حمیدرضا حجی زواره(کسب عنوان سومی مسابقات بین المللی کرواسی) ، حسین فقیهی(قهرمان مسابقات بین المللی کرواسی) ، احمد لاریجانی(داور منتخب مسابقات منچستر انگلیس و کاندیدای داوری در المپیک لندن)، حامد عرب(قهرمان کشور) ، محمد رحمانی پور(قهرمان کشور) بودند که در مراسم امروز تجلیل شدند.

در رشته پاورلیفتینگ، سعید هداوند(نایب قهرمانی آسیا در کشور تایوان) ، محمدرضا خسروی(قهرمانی آسیا در کشور تایوان) در سال 90، در رشته هاپکیدو احسان بزرگ نیا (مقام اول آسیا)، سهیل دریاخور(قهرمان کشور)، محمدرضا جعفری منش(قهرمان کشور) نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

در رشته شنا بهمن شکری(مقام اول شنای معلولین جهان)، در رشته بوکس اکبر محمد پور(مقام اول آسیا) می باشد، در رشته کاراته مهدی پاشایی(مقام اول مسابقات بین المللی ترکیه) ، باقر مقصودی(قهرمان کشور) ، بهمن بوربور(قهرمان کشور) ، سید علی غیاثی(قهرمان کشور و راهیابی به مسابقات آسیایی ژاپن)، داریوش احمدی(قهرمان کشور) ، میلاد طهماسبی(قهرمان کشور) ، محمد پورتوانگر(مقام اول مسابقات بین المللی میانه) تجلیل شدند.

در رشته کونگ فو نیز علی ابویسانی(قهرمان کشور) ، پدرام پور فتح الله(قهرمان کشور)، فاضل شیرکوند(قهرمان کشور) ، محمد جواد ولی زاده(قهرمان کشور)، مسعود احمدی(قهرمان کشور)، علی رضا حسنی(قهرمان کشور)، محمدرضا حسنی(قهرمان کشور)، ابوالفضل بختیاری(قهرمان کشور)، علی دهکایی(قهرمان کشور)، حمید نوروزی(قهرمان کشور)، عباس علی ابویسانی(قهرمان کشور)، افشین مردانی(قهرمان کشور)، نورالله ابویسانی(قهرمان کشور)، عقیل امیدی(قهرمان کشور) در این مراسم تقدیر شدند.

در رشته بسکتبال احسان ابراهیمی(قهرمان کشور)، در رشته کوهنوردی علی افشاری(کشوری)، در رشته اتومبیلرانی علی اکبر مقیمی(قهرمان کشور)، در رشته وزنه برداری علیرضا بایرام پور(قهرمان نوجوانان کشور)، در رشته پرتاب چکش محمد عرب شهرابی(برنز مسابقات کشوری) و در رشته گلبال حسین کریمی وحید(قهرمان کشور) نیز در مراسم امروز تجلیل شدند.