1212کلاس درس در خراسان رضوی تا مهر آینده مورد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی فخریان بعد از ظهر چهارشنبه در اختتامیه جشنواره روش های فعال یاددهی - یادگیری دوره ی پیش دبستانی اظهارکرد: اجرای نظام آموزشی 3-3-6 سخت است اما با همیاری معلمان آن را اجرا می کنیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون مدیر کل نوسازی موظف شده تمام کلاسهای درس را بازدید کند، اظهار داشت: در ساماندهی فضاهای مورد نیاز مکانیابی کرده و با استدلال کمبودها را با تخصیص فضای مناسب مرتفع می کنیم.

فخریان افزود: آموزش و پرورش این استان پرچمی از جنس سند تحول به دست گرفته و این موضوع را تکلیف شرعی از مطالبه مقام معظم رهبری می داند.

وی از ساخت هزار نماز خانه مصوب سفر صدم یاد کرد و در خصوص اهمیت دوره پیش دبستانی افزود: سنگ بنای 12 دوره تحصیلی، نقشه راه و جنبش حیات طیبه، پیش دبستانی و اول دبستان است.

وی تصریح کرد: امیدوارم در وزارت نیز با یک مهندسی اجرایی و محتوایی به سازماندهی مناسبی برای معلمان این پایه دست یابیم.

وی از تلاشهای ناحیه تبادکان برای برگزاری جشنواره یاددهی – یادگیری، تقدیر کرد و گفت: تبادکان از شش استان کشور پر جمعیت تر و با استعدادتر است.

وی بیان کرد: امیددارم با تدبیر حکیمانه و خردمندانه مسئولان و معلمین این منطقه همچون گذشته در عرصه های آموزشی و تربیتی پیشگام باشد.