پزشک خانواده هزینه درمانی خانواده ها را تا 12 درصد کاهش می دهد

محمد دریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساختار نظام ارجاع و پزشک خانواده که مناسبت ترین بستر را برای تحقق آرمانهای سه گانه نظام سلامتی یعنی پیشگیری، درمان و توانبخشی فراهم کرده در واقع با رویکرد مبتنی برعدالت و اقتصاد به مقوله سلامت نگاه می کند.

وی با اشاره به نقش پزشک خانواده در اقتصاد پایدار خانواده های ایرانی افزود: تجربه 40 ساله اقتصاد سلامت در دنیا و تجربه حدود 15 سال آن در ایران نشان داده که دستیابی به عدالت، کارایی و اثر بخشی نظام سلامت، بدون داشتن سیاست های روشن از منظر اقتصادی امکان پذیر نیست.

دریجانی عنوان کرد: استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع عاملی برای کاهش هزینه های مردم است واز سردرگمی بیماران می کاهد.

وی با بیان اینکه هزینه های خدمات درمانی در کشورهایی که پزشک خانواده در خط اول فعالیتهای درمانی قرار ندارند، افزایش چشمگیری داشته است، افزود: مطالعات متعدد در جهان نشان می دهد که طرح پزشک خانواده باعث کاهش هزینه خانواده ها بین 10 تا 12 درصد می شود.

دریجانی عنوان کرد: عده زیادی از متخصصان اقتصاد سلامت عقیده دارند که استفاده از پزشک خانواده در نظام ارائه خدمات سلامت، کیفیت درمان را افزایش داده زیرا این امر موجب پیشگیری و تداوم در ارائه خدمات درمانی می شود.

دریجانی یادآروشد: استقرار طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع باعث می شود که پرداخت، بابت ویزیتهای تخصصی کمتر شده و داروهای متناسب با نوع بیماری تجویز شود و از داروهای گران قیمت و خدمات تشخیصی و درمانی غیر ضروری اجتناب شود که این امر از تحمیل هزینه های گزاف به بیمار و خانواده جلوگیری به عمل می آورد.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان یزد با اشاره به دیگر مزایای این طرح افزود: با توجه به اینکه پزشک خانواده تنها افراد زیر پوشش خود را ویزیت می کند یک رابطه عاطفی بین پزشک و بیمار ایجاد شده و مشاوری امین برای خانواده ها خواهد بود تا از این طریق به مسائل بهداشتی و درمانی خود آگاهی بیشتری پیدا کند و در نهایتا بهداشت روانی خانواده ها تضمین شود.

دریجانی افزود: از طرف دیگر در این طرح شیوه و سبک زندگی سالم خانواده ها باعث جلوگیری از بیماریهای قلبی و عروقی، مغزی و صعب العلاج می شود به همین دلیل به نظر می رسد بیشتر مقوله های اقتصاد پایدار خانواده ها از جمله جامعیت بیمه های درمانی، بهداشت روانی، کاهش سهم مردم از هزینه های درمانی و در نهایت سلامت آنها تامین می شود و از این رهگذر اقتصاد پایداری در خانواده ها محقق می شود.