منازل کلیه جانبازان قطع دو دست در استان البرز به شیر آب هوشمند مجهز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توافق حسین نوری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز و مهدی ایزدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز مقرر شد در جهت رفاه حال جانبازان دو دست قطع کلیه منازل این عزیزان به شیر آب هوشمند مجهز خواهند شد.



این سیستم علاوه بر سهولت استفاده برای جانبازان باعث صرفه جویی در مصرف آب خواهد شد.



هزینه تهیه و نصب را سازمان آب و فاضلاب استان به عهده گرفته است.



یادواره 630 شهید شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد



در سالروز آزاد سازی خرمشهر یادواره 630 شهید ساوجبلاغ برگزار شد.



در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یادواره 630 شهید خونین بال شهرستان ساوجبلاغ روز چهارشنبه همزمان با فتح خرمشهر روز مقاومت ، ایثار و شهادت در مصلای نماز جمعه از ساعت 16 با سخنرانی سردار شعبانی و شاعر گرامی صابر خراسانی برگزار شد.



این مراسم با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران مردم شهید پرور و مسئولین شهرستانی و استانی برگزار شد.



مسابقات تحقیق و پژوهش دانش آموزان طرح شاهد استان البرز به کار خود پایان داد



مسابقات تحقیق و پژوهش فرزندان طرح شاهد استان البرز با همکاری اداره کل آموزش و پرورش در فضای کاملاً علمی با حضور اساتید، مربیان و جمعی از مسئولان پژوهشی استان پس از دو روز تلاش مداوم سرانجام به کار خود پایان داد.



در اولین روز برگزاری این مسابقه آقای مهدی ایزدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: باید تلاش کنید تا با استفاده از فرصت جوانی و امکانات ارزشمندی که در اختیارتان قرار داده شده خود را به بالاترین نقطه اوج کمال انسانی برسانید.



وی با تجلیل از مقام رفیع شهدای هسته ای گفت: اکثر دانشمندان کشورمان از فرزندان عزیز شاهد و ایثارگر هستند، و آنان در سنگر علمی و تحقیقاتی کشور تحیر جهانیان را برانگیخته اند و هم اکنون در بین کشورهای منطقه در بسیاری از زمینه های علمی اگر اولین نباشیم جزء سه کشور مطرح هستیم.



کوهنوردان جانباز استان البرز عضو افتخاری جمعیت هلال احمر استان خواهند شد



تیم کوهنوردی جانبازان استان البرز با دارا بودن بیش از یکصد نفر عضو ثابت متشکل از جانبازان و فرزندان معظم شاهد و

ایثارگر از اوایل سال 85 به صورت خودجوش تأسیس و تاکنون 144 مورد صعود در قلل مختلف کشور از جمله سهند، سبلان، تفتان، بینالود، آبیدر، الوند و ... را در کارنامه خود ثبت کرده اند.



این تیم هر ماه بیش از 2 مورد صعود به صورت استانی انجام داده و خوشبختانه با جذب بیش از صد نفر از جانبازان عزیز توانسته است در جهت ارتقاء توان جسمی و روحی آنان گام بردارد.



طی جلسه ای فی مابین منتظری مدیرکل جمعیت هلال احمر و عالیانی معاون فرهنگی بنیاد استان البرز مقرر شد تا با عضویت افتخاری این تیم در گروه امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان از حمایت های آن جمعیت در تجهیز تیم برخوردار و در مواقع ضروری با ساماندهی در گروه امداد و نجات در کمک به همنوعان اقدام کنند.



مسابقات قرآنی استانی ویژه خانواده های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد



مسابقات قرآنی مرحله استانی ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران با هدف ترویج نشر فرهنگ و جذب جامعه هدف به مفاهیم قرآنی با حضور بیش از 400 شرکت کننده در باغ عرفان برگزار شد.

این مسابقات در پنج بخش شامل قرائت، تفسیر، مفاهیم، حفظ(5، 10، 20 جزء و حفظ کل) و ترتیل با همکاری و اجرای موسسه فرهنگی ورزشی ایثار برگزار و به برگزیدگان مرحله استانی جوایز نفیسی اهدا شد.



این مسابقات از مرحله شهرستانی و استانی شروع و در پایان 60 نفر برگزیده استانی در مسابقات کشوری به رقابت می پردازند.



این مسابقات در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال جاری از ساعت 16 لغایت 20 در باغ عرفان واقع در جاده چالوس برگزار شد.





