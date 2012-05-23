عدم ورود کالاهای خارجی گام مهمی در رفع معضل بیکاری خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار استاندار قم با وی، ضمن اشاره به شتاب روند توسعه و عمران قم در سال های اخیر، این مساله را نشات گرفته از توانمندی مدیریت عالی و تحرک و پویایی ایجاد شده در مجموعه های اداری استان دانست و از تلاش های دست اندرکاران امر به ویژه حجت الاسلام والمسلمین موسی پور قدردانی کرد.



وی با بیان این که در دوره جدید مدیریتی، استان قم از نظر عمرانی پیشرفت های بسیار خوبی داشته و برای بنده و همگان این موضوع ملموس و مشهود است، افزود: کارهای خوبی با تلاش و جدیت استاندار قم که خود شخصیتی روحانی و آشنای به امور اجرایی است صورت گرفته از جمله طرح حرم تا جمکران که پس از سال ها مجدداً شروع شده و بسیاری از طرح ها و پروژه ها که با نظارت و سرکشی شبانه روزی در حال اجرا است.



استاد عالی حوزه های علمیه با اشاره به نام‌گذاری شعار امسال بنام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: همه قوا و دستگاه‌های ستادی و اجرایی باید زمینه تحقق این شعار را فراهم نمایند.



وی افزود: بسته شدن درهای کشور به روی محصولات و کالاهای خارجی از جمله الزامات برای تحقق این شعار و گامی مهم در جهت رونق تولید و رفع معضل بیکاری و اشتغال خواهد بود.



آیت الله سبحانی در پایان با اشاره به اهمیت مسائل اخلاقی و فرهنگی در قم، بر لزوم توجه ویژه به وضعیت حجاب در محیط‌های عمومی شهر مقدس قم و مبارزه با بدحجابی در این شهر تاکید کرد.



وی ضمن قدردانی از تلاش و برنامه ریزی مسولان استان در زمینه مبارزه با پدیده تکدی گری در قم گفت: خوشبختانه با توجه به اشتغال های ایجاد شده این مساله در قم کمرنگ شده است.



جهش بزرگی در روند پیشرفت و توسعه و عمران قم



استاندار قم نیز در این دیدار با تبریک حلول ماه مبارک رجب و مناسبت های این ماه، گزارشی از عملکرد، اقدامات و برنامه های عمرانی استان ارائه کرد.



حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین موسی پور با اشاره به پیشرفت های چشمگیر استان قم گفت: در سال های اخیر و با اجرای پروژه های عمرانی متعدد ، پیگیری و نظارت مستمر و ایجاد تحرک و پویایی در بدنه اجرایی، جهش بزرگی را در روند پیشرفت و توسعه و عمران استان قم شاهد هستیم.



وی با بیان این که در دو سال گذشته کارهای بزرگ و اقدامات ماندگاری برای توسعه این خطه و جبران عقب ماندگی‌های انباشته آن صورت گرفته است، افزود: بعضی ازکارهایی که در این مدت اجرایی شده، زمانی اجرایی شدن آنها، غیرممکن می‌نمود.



بهره برداری از فاز اول فرودگاه قم در آینده‌ای نزدیک



استاندار قم به پروژه احداث فرودگاه بین المللی قم اشاره کرد و گفت: این پروژه مهم و اساسی جزء پروژه‌هایی است که به لطف الهی و با پیگیری‌های مستمر مجوز آن اخذ و کلنگ احدث آن بلافاصله و در کوتاه ترین زمان ممکن که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود به زمین زده شد و امروز الحمدالله از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و در آینده نزدیک فاز اول آن به بهره برداری می رسد.



حجت الاسلام موسی پور به اقدامات صورت گرفته در سایر زمینه ها اشاره و تصریح کرد: در بخش عمران شهری می توان به پروژه های عظیم مونوریل، مترو، طرح حرم تا جمکران، توسعه اطراف حرم مطهر، تقاطع های غیر هم سطح سه راهی خرمشهر و 72 تن، ساخت کتابخانه، مجموعه های فرهنگی، هنری، تالار مرکزی شهر و کمربند ریلی اشاره کرد که برخی به سرانجام رسیده و برخی نیز در دست اجرا است.



وی تحولات شگرف در سایر بخش های استان را یاد آور شد و افزود: بهره برداری از فاز اول پروژه عظیم آبرسانی به قم، اخذ مجوز انتقال پساب ورامین به دشت مسیله، اجرای ده ها پروژه در بخش راه از جمله راه قم- گرمسار، قم – جعفریه، قم- نیزار، اخذ مجوز ساخت آزاد راه قم- اراک، ساخت کارخانه های بزرگ فولاد و سیمان و ده ها پروژه در بخش صنایع بزرگ و مادر، اجرای موفق مسکن مهر، نمونه کارهایی است که در دو سال اخیر تحقق یافته اند.



افزایش 28 درصدی درآمدها و 35 درصدی صادرات غیر نفتی



استاندار قم همچنین به رشد شاخص‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: شاخص‌های اقتصادی و تولیدی استان در سال 90 از رشد چشمگیر و قابل قبولی برخوردار بوده‌اند که از مصادیق این رشد می‌توان به افزایش 28 درصدی درآمدها، 35 در صدی صادرات غیرنفتی، 25 درصدی منابع بانکی استان و ایجاد بیش از 40 هزار شغل در سال گذشته اشاره نمود.



حجت الاسلام موسی پور ضمن قدردانی از حمایت ها و ارشادات علما و مراجع عظام تقلید، این مساله را یکی از عوامل رشد و پیشرفت و مایه دلگرمی مجموعه مدیران و مسولان استان دانست و ابراز امیدواری کرد که با تلاش و کوشش و همدلی و مشارکت همه مردم، مسئولان و دلسوزان، استان قم به جایگاه شایسته و در خور شأن خود برسد.