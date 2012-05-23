490 نفر از کردکوی به مرقد امام راحل اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی عصر چهارشنبه در ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام راحل افزود: از این تعداد 270 نفر مرد و 220 نفر خانم بوده که توسط دستگاههای دولتی و ستادهای روستایی اعزام خواهند شد.

وی اظهار داشت: در بخش فرهنگی در تمام روستاها مراسم ارتحال حضرت امام راحل اجرا می شود که هفت روستا مراسم یادواره شهدا را برگزار می کنند.

الیاسی بر همگان تکلیف دانست که در اجرای مراسمات ارتحال امام(ره) و یادواره شهدا حضور جدی داشته باشند.

وی افزود: برهمه ما تکلیف است که رضایت حضرت امام (ه) و نقش، جایگاه و شانیت ایشان را حفظ کنیم.

فرماندار کردکوی با گرامیداشت آزادی خرمشهر بیان داشت: با آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد تاریخ جنگ و نگاه بیگانگان در دفاع مقدس عوض شد و به نفع ایران رقم خورد.