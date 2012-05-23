غرب بسته ایران را قابل مذاکره می داند/روز شلوغ باقری

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری بعد از پایان مذاکرات 1+5 و ایران، با "هیلدا اشمیت" معاون رئیس سیاست خارچی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرده که مهمترین محور مذاکرات این دو تشریح بسته پیشنهادی ایران به گروه 1+5 بوده است.

بر همین اساس شنیده ها حاکی از آن است که مقامات غربی بسته ایران را قابل مذاکره و بررسی دانسته اند و از همین رو مذاکرات دو جانبه تا این حد ادامه داشته است.

پس از این دیدار علی باقری با "ما ژائو شو" رئیس گروه چینی حاضر در مذاکرات بغداد دیدار و گفتگو کرد و گروه روس حاضر در نشست نیز خواهان برگزاری نشست دوجانبه با باقری است که هنوز این فرصت برای روسها فراهم نشده است.