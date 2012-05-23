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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۵۳

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تروریستهای تکفیری سه زائر لبنانی را به شهادت رساندند

تروریستهای تکفیری سه زائر لبنانی را به شهادت رساندند

رسانه های عربی لحظاتی پیش از شهادت سه زائر لبنانی عتبات عالیات در غرب بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از انفجار بمب در مسیر عبور یک دستگاه اتوبوس حامل زائران لبنانی در غرب بغداد خبر داد که بر اثر آن دست کم سه نفر از آنها به شهادت رسیده اند.

این رسانه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است. حملات تروریستهای تکفیری مورد حمایت رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان به کاروانهای زائران عتبات عالیات عراق همچنان ادامه دارد و روزی نیست که خبری درباره حمله تروریستی به زائران مراقد مطهر امامان مظلوم شیعه در عراق مخابره نشود.

کد مطلب 1610414

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